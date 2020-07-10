У волинській громаді підтопило тисячі угідь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Майже 20 тисяч сільськогосподарських угідь нині підтопило у Любешівській територіальній громаді.
Такі наслідки зимового паводка, - розповів Суспільному керівник дільниці Регіонального Офісу водних ресурсів Віктор Крисько.
Нині рівень води в річці Стохід - 244 сантиметри. Підтоплення відбувається вже при рівні 230 сантиметрів, - каже фахівчиня метеостанції "Любешів" Ніна Корицька. У річці Прип’ять вода теж вийшла на заплаву.
В Регіональному Офісі водних ресурсів кажуть, що цього року весняну повінь очікують на території колишніх Ратнівського, Камінь-Каширського і Любешівського районів та на річці Стир поблизу Луцька.
Дамба, яку звели декілька років тому у Любешові, частково проблему з підтопленням вирішила. Але у зв’язку з тим, що цьогоріч багато снігу випало, то землі розміщені на осушених системах підтоплює.
Суспільне побувало у підтопленій громаді. Деякі з жителів розповіли: бояться, що вода з дня на день дістанеться до хат.
Як розповів заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук, жителі громади цього року ще не зверталися в селищну раду за допомогою через підтоплення. Торік в громаді під час літнього паводка за компенсацією звернулося 12 жителів села Ветли, які отримали майже по три тисячі гривень.
У гідрометеоцентрі повідомляють про паводки через відлигу та опади. Зокрема, 26 лютого -1 березня у Волинській області - жовтий рівень небезпеки, очікується затоплення присадибних дiлянок.
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Такі наслідки зимового паводка, - розповів Суспільному керівник дільниці Регіонального Офісу водних ресурсів Віктор Крисько.
Нині рівень води в річці Стохід - 244 сантиметри. Підтоплення відбувається вже при рівні 230 сантиметрів, - каже фахівчиня метеостанції "Любешів" Ніна Корицька. У річці Прип’ять вода теж вийшла на заплаву.
В Регіональному Офісі водних ресурсів кажуть, що цього року весняну повінь очікують на території колишніх Ратнівського, Камінь-Каширського і Любешівського районів та на річці Стир поблизу Луцька.
Дамба, яку звели декілька років тому у Любешові, частково проблему з підтопленням вирішила. Але у зв’язку з тим, що цьогоріч багато снігу випало, то землі розміщені на осушених системах підтоплює.
Суспільне побувало у підтопленій громаді. Деякі з жителів розповіли: бояться, що вода з дня на день дістанеться до хат.
Як розповів заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук, жителі громади цього року ще не зверталися в селищну раду за допомогою через підтоплення. Торік в громаді під час літнього паводка за компенсацією звернулося 12 жителів села Ветли, які отримали майже по три тисячі гривень.
У гідрометеоцентрі повідомляють про паводки через відлигу та опади. Зокрема, 26 лютого -1 березня у Волинській області - жовтий рівень небезпеки, очікується затоплення присадибних дiлянок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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