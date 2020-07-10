вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській громаді підтопило тисячі угідь. ВІДЕО

У волинській громаді підтопило тисячі угідь. ВІДЕО
Майже 20 тисяч сільськогосподарських угідь нині підтопило у Любешівській територіальній громаді.

Такі наслідки зимового паводка, - розповів Суспільному керівник дільниці Регіонального Офісу водних ресурсів Віктор Крисько.

Нині рівень води в річці Стохід - 244 сантиметри. Підтоплення відбувається вже при рівні 230 сантиметрів, - каже фахівчиня метеостанції "Любешів" Ніна Корицька. У річці Прип’ять вода теж вийшла на заплаву.

В Регіональному Офісі водних ресурсів кажуть, що цього року весняну повінь очікують на території колишніх Ратнівського, Камінь-Каширського і Любешівського районів та на річці Стир поблизу Луцька.

Дамба, яку звели декілька років тому у Любешові, частково проблему з підтопленням вирішила. Але у зв’язку з тим, що цьогоріч багато снігу випало, то землі розміщені на осушених системах підтоплює.

Суспільне побувало у підтопленій громаді. Деякі з жителів розповіли: бояться, що вода з дня на день дістанеться до хат.

Як розповів заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук, жителі громади цього року ще не зверталися в селищну раду за допомогою через підтоплення. Торік в громаді під час літнього паводка за компенсацією звернулося 12 жителів села Ветли, які отримали майже по три тисячі гривень.

У гідрометеоцентрі повідомляють про паводки через відлигу та опади. Зокрема, 26 лютого -1 березня у Волинській області - жовтий рівень небезпеки, очікується затоплення присадибних дiлянок.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешівська громада, підтоплення, паводок, сніг, вода, дамба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19
Сьогодні, 21:56
Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині
Сьогодні, 21:40
У волинській громаді підтопило тисячі угідь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
У місті на Волині встановили нові тарифи на воду
Сьогодні, 20:55
В Україні хочуть узаконити роботу фрилансерів: що зміниться для таких працівників
Сьогодні, 20:19
Схожі новини
Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків
21 лютий, 07:16
Запасаються паливом та купують техніку для відкачування води: на Ковельщині готуються до можливих паводків Запасаються паливом та купують техніку для відкачування води: на Ковельщині готуються до можливих паводків
23 лютий, 08:24
У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
10 липень, 2020, 13:10
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
08 липень, 2020, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митці з усієї України привезли до Луцька витинанки на твори Лесі Українки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
 0
Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19
Сьогодні, 21:56
 0
Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині
Сьогодні, 21:40
 0
У волинській громаді підтопило тисячі угідь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
У місті на Волині встановили нові тарифи на воду
Сьогодні, 20:55
 0
Медіа
відео
1/8