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Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині

Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині
Президент України Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім заново призначив головою Луцької райдержадміністрації Володимира Кеца.

Відповідні накази опублікували на офіційному сайті президента.

У першому наказі від 26 лютого йдеться про звільнення Володимира Кеца з посади голови Луцької районної державної адміністрації за його заявою, а у другому, того ж дня, – про його призначення.

Зазначимо, у липні Верховна Рада проголосувала за нові райони Волинської області. Згідно з ухваленою постановою, Волинська область тепер складається з 4 районів: Володимир-Волинського, Ковельського, Камінь-Каширського і Луцького.

Відповідно межі Луцького району збільшилися.

Раніше ми вже писали, що з відкритих джерел відомо, що Володимир Олександрович 1966 року народження, у 2002 році балотувався до Верховної Ради та у 2010 році до Волинської обласної. Жодного разу не пройшов. На момент балотування до парламенту був заступником директора Волинського обласного центру зайнятості і членом Ліберальної партії України. До серпня 2019 року працював заступником начальника Регіонального відділення Фонду державного майна у Волинській області.

Володимир Кец разом із дружиною Галиною Єфстафіївною мають доньку Катерину.

У 2005 році родина Кеців придбала у Луцьку квартиру на 72,9 м. кВ., у декларації глави сім’ї зазначено, що нерухомість – спільна власність членів родини. Із 2014 року Володимир Олександрович володіє земельною ділянкою у селі Боратин Луцького району, площа території – 1200 «квадратів». У тому ж селі зводить також будинок на 250 м. кВ., будівництво досі триває. Із 2006 року їздить новообраний голова Луцької райдержадміністрації на легковому автомобілі AUDI А6 2001 року випуску.

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Теги: Луцька РДА, призначення, Володимир Кец
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