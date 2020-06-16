Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині

Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім заново призначив головою Луцької райдержадміністрації Володимира Кеца.



Відповідні накази



У першому наказі від 26 лютого йдеться про звільнення Володимира Кеца з посади голови Луцької районної державної адміністрації за його заявою, а у другому, того ж дня, – про його призначення.



Зазначимо, у липні Верховна Рада проголосувала за нові райони Волинської області. Згідно з ухваленою постановою, Волинська область тепер складається з 4 районів: Володимир-Волинського, Ковельського, Камінь-Каширського і Луцького.



Відповідно межі Луцького району збільшилися.



Раніше ми вже



Володимир Кец разом із дружиною Галиною Єфстафіївною мають доньку Катерину.



У 2005 році родина Кеців придбала у Луцьку квартиру на 72,9 м. кВ., у декларації глави сім’ї зазначено, що нерухомість – спільна власність членів родини. Із 2014 року Володимир Олександрович володіє земельною ділянкою у селі Боратин Луцького району, площа території – 1200 «квадратів». У тому ж селі зводить також будинок на 250 м. кВ., будівництво досі триває. Із 2006 року їздить новообраний голова Луцької райдержадміністрації на легковому автомобілі AUDI А6 2001 року випуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниспочатку звільнив, а потім заново призначив головою Луцької райдержадміністраціїВідповідні накази опублікували на офіційному сайті президента.У першому наказі від 26 лютого йдеться про звільнення Володимира Кеца з посади голови Луцької районної державної адміністрації за його заявою, а у другому, того ж дня, – про його призначення.Зазначимо, у липні Верховна Рада проголосувала за нові райони Волинської області. Згідно з ухваленою постановою, Волинська область тепер складається з 4 районів: Володимир-Волинського, Ковельського, Камінь-Каширського і Луцького.Відповідно межі Луцького району збільшилися.Раніше ми вже писали , що з відкритих джерел відомо, що Володимир Олександрович 1966 року народження, у 2002 році балотувався до Верховної Ради та у 2010 році до Волинської обласної. Жодного разу не пройшов. На момент балотування до парламенту був заступником директора Волинського обласного центру зайнятості і членом Ліберальної партії України. До серпня 2019 року працював заступником начальника Регіонального відділення Фонду державного майна у Волинській області.Володимир Кец разом із дружиноюмають донькуУ 2005 році родина Кеців придбала у Луцьку квартиру на 72,9 м. кВ., у декларації глави сім’ї зазначено, що нерухомість – спільна власність членів родини. Із 2014 року Володимир Олександрович володіє земельною ділянкою у селі Боратин Луцького району, площа території – 1200 «квадратів». У тому ж селі зводить також будинок на 250 м. кВ., будівництво досі триває. Із 2006 року їздить новообраний голова Луцької райдержадміністрації на легковому автомобілі AUDI А6 2001 року випуску.

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