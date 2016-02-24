Митці з усієї України привезли до Луцька витинанки на твори Лесі Українки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
У Луцьку презентували майже сотню витинанок – паперовик прикрас з орнаментами – із десяти областей України, які беруть участь у Всеукраїнському конкурсі витинанок "Мереживні вірші".
Відкриття виставки відбулося 26 лютого в Галереї мистецтв. Організатор конкурсу Дмитро Авраменко розповів Суспільному: учасники за допомогою ножиць та паперу демонстрували своє розуміння творчості Лесі Українки.
Зі слів організатора, витинанка як вид мистецтва має принципи побудови, певну пластику та нетривіальні рішення. Каже: здивувала якість робіт – вони професійні та досконалі.
Витинанки з кожного регіону мають свій колорит, – говорить членкиня журі Віра Конська. Аби обрати переможців конкурсу, члени журі зважали на символізм, пластику, відчуття ритму, каже членкиня журі.
Серед переможців – витинанка Надії Ростун з Луцька. Дівчина розповідає: створила роботу, яка перемогла, за мотивами вірша Лесі Українки "Конвалії". Працювала над нею впродовж двох місяців. Найважче, каже лучанка, обережно вирізати маленькі деталі.
Оглянути витинанки всіх учасників конкурсу у галереї мистецтв можна буде впродовж двох тижнів.
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Відкриття виставки відбулося 26 лютого в Галереї мистецтв. Організатор конкурсу Дмитро Авраменко розповів Суспільному: учасники за допомогою ножиць та паперу демонстрували своє розуміння творчості Лесі Українки.
Зі слів організатора, витинанка як вид мистецтва має принципи побудови, певну пластику та нетривіальні рішення. Каже: здивувала якість робіт – вони професійні та досконалі.
Витинанки з кожного регіону мають свій колорит, – говорить членкиня журі Віра Конська. Аби обрати переможців конкурсу, члени журі зважали на символізм, пластику, відчуття ритму, каже членкиня журі.
Серед переможців – витинанка Надії Ростун з Луцька. Дівчина розповідає: створила роботу, яка перемогла, за мотивами вірша Лесі Українки "Конвалії". Працювала над нею впродовж двох місяців. Найважче, каже лучанка, обережно вирізати маленькі деталі.
Оглянути витинанки всіх учасників конкурсу у галереї мистецтв можна буде впродовж двох тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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