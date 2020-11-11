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На Волині дітей запрошують на кібертурнір з футболу

На Волині дітей запрошують на кібертурнір з футболу
6-го березня у Володимирі-Волинському відбудеться кібертурнір з футболу серед дітей.

Безкоштовні змагання для дітей від 11 до 17 років відбудуться в КМЦ імені Тараса Шевченка. Про це інформує БУГ.

Організатори: Cyber League Volyn та Ranger Camp Ukraine за підтримки міського управління сім’ї, молоді і спорту та відділу культури та туризму.

Планується, що участь у турнірі візьмуть 8 команд й 16 учасників. Буде 2 групи по 4 команди.

На переможців очікують призи від спонсорів турніру.

Реєстрація на турнір за телефоном: 093 51 32 757.

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Теги: Володимир-Волинський, кібертурнір, футбол
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