На Волині дітей запрошують на кібертурнір з футболу
Сьогодні, 03:18
6-го березня у Володимирі-Волинському відбудеться кібертурнір з футболу серед дітей.
Безкоштовні змагання для дітей від 11 до 17 років відбудуться в КМЦ імені Тараса Шевченка. Про це інформує БУГ.
Організатори: Cyber League Volyn та Ranger Camp Ukraine за підтримки міського управління сім’ї, молоді і спорту та відділу культури та туризму.
Планується, що участь у турнірі візьмуть 8 команд й 16 учасників. Буде 2 групи по 4 команди.
На переможців очікують призи від спонсорів турніру.
Реєстрація на турнір за телефоном: 093 51 32 757.
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Безкоштовні змагання для дітей від 11 до 17 років відбудуться в КМЦ імені Тараса Шевченка. Про це інформує БУГ.
Організатори: Cyber League Volyn та Ranger Camp Ukraine за підтримки міського управління сім’ї, молоді і спорту та відділу культури та туризму.
Планується, що участь у турнірі візьмуть 8 команд й 16 учасників. Буде 2 групи по 4 команди.
На переможців очікують призи від спонсорів турніру.
Реєстрація на турнір за телефоном: 093 51 32 757.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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