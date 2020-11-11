На Волині дітей запрошують на кібертурнір з футболу





Безкоштовні змагання для дітей від 11 до 17 років відбудуться в КМЦ імені Тараса Шевченка. Про це інформує



Організатори: Cyber League Volyn та Ranger Camp Ukraine за підтримки міського управління сім’ї, молоді і спорту та відділу культури та туризму.



Планується, що участь у турнірі візьмуть 8 команд й 16 учасників. Буде 2 групи по 4 команди.



На переможців очікують призи від спонсорів турніру.



Реєстрація на турнір за телефоном: 093 51 32 757.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го березня у Володимирі-Волинському відбудеться кібертурнір з футболу серед дітей.Безкоштовні змагання для дітей від 11 до 17 років відбудуться в КМЦ імені Тараса Шевченка. Про це інформує БУГ Організатори: Cyber League Volyn та Ranger Camp Ukraine за підтримки міського управління сім’ї, молоді і спорту та відділу культури та туризму.Планується, що участь у турнірі візьмуть 8 команд й 16 учасників. Буде 2 групи по 4 команди.На переможців очікують призи від спонсорів турніру.Реєстрація на турнір за телефоном: 093 51 32 757.

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