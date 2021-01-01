У Луцьку проводять «ювелірні» операції, щоб врятувати слух маленьким пацієнтам

Павлом Нечипоренком волинські лікарі оперували пацієнтів медзакладу.



Про це інформують на



Цього дня проводили сануючі операції хворим з хронічними отитами та складні слуховідновлюючі оперативні втручання. Вихідний день вибрали через щільний графік роботи Павла Нечипоренка у Києві.



Зокрема, хірурги провели втручання з видалення холестеатоми – пухлиноподібного утвору, який є загрозливим не тільки для здоров’я, а й для життя пацієнта, адже розростаючись, утвір руйнує сусідні тканини, кістку, може проростати до мозкових оболонок, поширюватися в мозок і руйнувати велику судину головного мозку – сигмоподібний синус, потрапляти ближче до мозочка, до основи мозку.



Завдання хірургів – запобігти цим ускладненням та ефективно провести слухопокращувальну операцію. Ці операції здійснюються в 1 або 2 етапи і дозволяють зберегти слух.



«Можливість таких «ювелірних» хірургічних втручань створена благодійницею - Рітою Лімротт з Німеччини, завдяки якій в ЛОР-операційній наявні сучасні операційні мікроскопи, бор-машини, бори з алмазним напиленням, які дозволяють якісніше й менш травматично виконувати роботу, система для моніторингу лицевого нерву, інструменти для мікрохірургії вуха.



Зокрема, не всі сучасні клініки мають систему моніторингу лицевого нерву, який точно контролює залягання лицевого нерву і сигналізує хірургу про наближення до нього в ході оперативного втручання, що убезпечує його від пошкодження та знімає ризики парезу половини обличчя», - йдеться в дописі.



Завдяки командній роботі, професіоналізму анестезіологів та хірургів, надсучасній медичній апаратурі, в обласній дитячій лікарні забезпечується проведення довготривалих наркозів при складних оперативних втручаннях, а після операції діти певний час перебувають в спеціально обладнаній післяопераційній палаті під кваліфікованим наглядом лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 20 лютого, в операційній Волинської обласної дитячої клінічної лікарні до самого вечора тривала робота отохірургів. Цього дня у співпраці з київським колегою – отоларингологом вищої кваліфікаційної категорії, отохірургом, який спеціалізується на мікрохірургії вуха,волинські лікарі оперували пацієнтів медзакладу.Про це інформують на фейсбук-сторінці лікарні.Цього дня проводили сануючі операції хворим з хронічними отитами та складні слуховідновлюючі оперативні втручання. Вихідний день вибрали через щільний графік роботи Павла Нечипоренка у Києві.Зокрема, хірурги провели втручання з видалення холестеатоми – пухлиноподібного утвору, який є загрозливим не тільки для здоров’я, а й для життя пацієнта, адже розростаючись, утвір руйнує сусідні тканини, кістку, може проростати до мозкових оболонок, поширюватися в мозок і руйнувати велику судину головного мозку – сигмоподібний синус, потрапляти ближче до мозочка, до основи мозку.Завдання хірургів – запобігти цим ускладненням та ефективно провести слухопокращувальну операцію. Ці операції здійснюються в 1 або 2 етапи і дозволяють зберегти слух.«Можливість таких «ювелірних» хірургічних втручань створена благодійницею -з Німеччини, завдяки якій в ЛОР-операційній наявні сучасні операційні мікроскопи, бор-машини, бори з алмазним напиленням, які дозволяють якісніше й менш травматично виконувати роботу, система для моніторингу лицевого нерву, інструменти для мікрохірургії вуха.Зокрема, не всі сучасні клініки мають систему моніторингу лицевого нерву, який точно контролює залягання лицевого нерву і сигналізує хірургу про наближення до нього в ході оперативного втручання, що убезпечує його від пошкодження та знімає ризики парезу половини обличчя», - йдеться в дописі.Завдяки командній роботі, професіоналізму анестезіологів та хірургів, надсучасній медичній апаратурі, в обласній дитячій лікарні забезпечується проведення довготривалих наркозів при складних оперативних втручаннях, а після операції діти певний час перебувають в спеціально обладнаній післяопераційній палаті під кваліфікованим наглядом лікарів.

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