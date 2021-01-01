У Луцьку проводять «ювелірні» операції, щоб врятувати слух маленьким пацієнтам
26 лютий, 23:17
У суботу, 20 лютого, в операційній Волинської обласної дитячої клінічної лікарні до самого вечора тривала робота отохірургів. Цього дня у співпраці з київським колегою – отоларингологом вищої кваліфікаційної категорії, отохірургом, який спеціалізується на мікрохірургії вуха, Павлом Нечипоренком волинські лікарі оперували пацієнтів медзакладу.
Про це інформують на фейсбук-сторінці лікарні.
Цього дня проводили сануючі операції хворим з хронічними отитами та складні слуховідновлюючі оперативні втручання. Вихідний день вибрали через щільний графік роботи Павла Нечипоренка у Києві.
Зокрема, хірурги провели втручання з видалення холестеатоми – пухлиноподібного утвору, який є загрозливим не тільки для здоров’я, а й для життя пацієнта, адже розростаючись, утвір руйнує сусідні тканини, кістку, може проростати до мозкових оболонок, поширюватися в мозок і руйнувати велику судину головного мозку – сигмоподібний синус, потрапляти ближче до мозочка, до основи мозку.
Завдання хірургів – запобігти цим ускладненням та ефективно провести слухопокращувальну операцію. Ці операції здійснюються в 1 або 2 етапи і дозволяють зберегти слух.
«Можливість таких «ювелірних» хірургічних втручань створена благодійницею - Рітою Лімротт з Німеччини, завдяки якій в ЛОР-операційній наявні сучасні операційні мікроскопи, бор-машини, бори з алмазним напиленням, які дозволяють якісніше й менш травматично виконувати роботу, система для моніторингу лицевого нерву, інструменти для мікрохірургії вуха.
Зокрема, не всі сучасні клініки мають систему моніторингу лицевого нерву, який точно контролює залягання лицевого нерву і сигналізує хірургу про наближення до нього в ході оперативного втручання, що убезпечує його від пошкодження та знімає ризики парезу половини обличчя», - йдеться в дописі.
Завдяки командній роботі, професіоналізму анестезіологів та хірургів, надсучасній медичній апаратурі, в обласній дитячій лікарні забезпечується проведення довготривалих наркозів при складних оперативних втручаннях, а після операції діти певний час перебувають в спеціально обладнаній післяопераційній палаті під кваліфікованим наглядом лікарів.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці лікарні.
Цього дня проводили сануючі операції хворим з хронічними отитами та складні слуховідновлюючі оперативні втручання. Вихідний день вибрали через щільний графік роботи Павла Нечипоренка у Києві.
Зокрема, хірурги провели втручання з видалення холестеатоми – пухлиноподібного утвору, який є загрозливим не тільки для здоров’я, а й для життя пацієнта, адже розростаючись, утвір руйнує сусідні тканини, кістку, може проростати до мозкових оболонок, поширюватися в мозок і руйнувати велику судину головного мозку – сигмоподібний синус, потрапляти ближче до мозочка, до основи мозку.
Завдання хірургів – запобігти цим ускладненням та ефективно провести слухопокращувальну операцію. Ці операції здійснюються в 1 або 2 етапи і дозволяють зберегти слух.
«Можливість таких «ювелірних» хірургічних втручань створена благодійницею - Рітою Лімротт з Німеччини, завдяки якій в ЛОР-операційній наявні сучасні операційні мікроскопи, бор-машини, бори з алмазним напиленням, які дозволяють якісніше й менш травматично виконувати роботу, система для моніторингу лицевого нерву, інструменти для мікрохірургії вуха.
Зокрема, не всі сучасні клініки мають систему моніторингу лицевого нерву, який точно контролює залягання лицевого нерву і сигналізує хірургу про наближення до нього в ході оперативного втручання, що убезпечує його від пошкодження та знімає ризики парезу половини обличчя», - йдеться в дописі.
Завдяки командній роботі, професіоналізму анестезіологів та хірургів, надсучасній медичній апаратурі, в обласній дитячій лікарні забезпечується проведення довготривалих наркозів при складних оперативних втручаннях, а після операції діти певний час перебувають в спеціально обладнаній післяопераційній палаті під кваліфікованим наглядом лікарів.
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