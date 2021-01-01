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В Україні збиратимуть військові американські гелікоптери

В Україні збиратимуть військові американські гелікоптери
На Одеському авіаційному заводі в цьому році збиратимуть американські військові гелікоптери Bell UH-1 Iroquois.

Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв, інформують на сайті підприємства.

Він розповів, що організація виробництва сьогодні перебуває на завершальній стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.

“Зазначу, що пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні та військовій техніці головного замовника – Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з’явитися на базі Одеського політехнічного університету”, – заявив Юрій Гусєв.

Bell UH-1 Iroquois – американський багатоцільовій вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юі" (Huey). Одна з найвідоміших і масових машин в історії вертольотобудування. Серійно виробляється з 1960 року. Відтоді була випущена значна кількість військових і цивільних модифікацій вертольота.

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" – одне з найстаріших авіаційних підприємств України та Європи, створене у 1911 році. Спеціалізується на ремонті літаків МіГ-21, МіГ-23, МіГ-27, Л-39; модернізації літаків МіГ-21 і Л-39; ремонті агрегатів літаків МіГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 і Як-40; ремонті авіаційних двигунів різних марок та їх агрегатів; сервісному обслуговуванні; виготовленні запасних частин і навчанні персоналу.

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Теги: Укроборонпром, вертольоти, виробництво
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