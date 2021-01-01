В Україні збиратимуть військові американські гелікоптери





Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв, інформують



Він розповів, що організація виробництва сьогодні перебуває на завершальній стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.



“Зазначу, що пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні та військовій техніці головного замовника – Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з’явитися на базі Одеського політехнічного університету”, – заявив Юрій Гусєв.



Bell UH-1 Iroquois – американський багатоцільовій вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юі" (Huey). Одна з найвідоміших і масових машин в історії вертольотобудування. Серійно виробляється з 1960 року. Відтоді була випущена значна кількість військових і цивільних модифікацій вертольота.



Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" – одне з найстаріших авіаційних підприємств України та Європи, створене у 1911 році. Спеціалізується на ремонті літаків МіГ-21, МіГ-23, МіГ-27, Л-39; модернізації літаків МіГ-21 і Л-39; ремонті агрегатів літаків МіГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 і Як-40; ремонті авіаційних двигунів різних марок та їх агрегатів; сервісному обслуговуванні; виготовленні запасних частин і навчанні персоналу.

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