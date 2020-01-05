Комунальники продовжують вивозити з Луцька сніг





Про це у коментарі власкору Микола Осіюк.



Чиновник відмітив, що комунальні служби Луцька щоночі вивозять сніг з міста та у міру своїх можливостей розчищають тротуари і зупинки транспорту.



"Ми працюємо щоночі над вивезенням снігу з міста. Вчора працювали на Театральному майдані. Позавчора вивозили сніг з вулиці Лесі Українки. Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам і зупинкам громадського транспорту. Сьогодні вночі будемо працювати на вулицях Львівська, Володимирська, на проспекті Відродження і в центрі", - повідомив Микола Осіюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальні служби Луцька продовжують практику нічного вивезення снігу з міста.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Департаменту житлово-комунального господарстваЧиновник відмітив, що комунальні служби Луцька щоночі вивозять сніг з міста та у міру своїх можливостей розчищають тротуари і зупинки транспорту."Ми працюємо щоночі над вивезенням снігу з міста. Вчора працювали на Театральному майдані. Позавчора вивозили сніг з вулиці Лесі Українки. Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам і зупинкам громадського транспорту. Сьогодні вночі будемо працювати на вулицях Львівська, Володимирська, на проспекті Відродження і в центрі", - повідомив Микола Осіюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію