Комунальники продовжують вивозити з Луцька сніг
Сьогодні, 06:10
Комунальні служби Луцька продовжують практику нічного вивезення снігу з міста.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.
Чиновник відмітив, що комунальні служби Луцька щоночі вивозять сніг з міста та у міру своїх можливостей розчищають тротуари і зупинки транспорту.
"Ми працюємо щоночі над вивезенням снігу з міста. Вчора працювали на Театральному майдані. Позавчора вивозили сніг з вулиці Лесі Українки. Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам і зупинкам громадського транспорту. Сьогодні вночі будемо працювати на вулицях Львівська, Володимирська, на проспекті Відродження і в центрі", - повідомив Микола Осіюк.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.
Чиновник відмітив, що комунальні служби Луцька щоночі вивозять сніг з міста та у міру своїх можливостей розчищають тротуари і зупинки транспорту.
"Ми працюємо щоночі над вивезенням снігу з міста. Вчора працювали на Театральному майдані. Позавчора вивозили сніг з вулиці Лесі Українки. Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам і зупинкам громадського транспорту. Сьогодні вночі будемо працювати на вулицях Львівська, Володимирська, на проспекті Відродження і в центрі", - повідомив Микола Осіюк.
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