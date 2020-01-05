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Комунальники продовжують вивозити з Луцька сніг

Комунальники продовжують вивозити з Луцька сніг
Комунальні служби Луцька продовжують практику нічного вивезення снігу з міста.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

Чиновник відмітив, що комунальні служби Луцька щоночі вивозять сніг з міста та у міру своїх можливостей розчищають тротуари і зупинки транспорту.

"Ми працюємо щоночі над вивезенням снігу з міста. Вчора працювали на Театральному майдані. Позавчора вивозили сніг з вулиці Лесі Українки. Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам і зупинкам громадського транспорту. Сьогодні вночі будемо працювати на вулицях Львівська, Володимирська, на проспекті Відродження і в центрі", - повідомив Микола Осіюк.

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Теги: сніг, комунальники, розчищення
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