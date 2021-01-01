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Головні новини 26 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО

Головні новини 26 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 26 лютого.

Одразу три життя у чергове порятували ковельські трансплантологи. Минулої ночі вони пересадили дві нирки та серце. Донором стала жінка, котра померла внаслідок повторного інсульту. ЇЇ рідні дали згоду на донорство. Одночасно працювали три бригади хірургів. Кожна з операцій тривала понад 8 годин. Одна нирка дісталася молодій мамі з Маневиччини, яка 4 роки перебувала на діалізі. Вона сирота і виховує 5-річну доньку. Її нова нирка запрацювала просто на операційному столі. Другу пересадили 52-річному чоловікові з Бердичева. А мешканець Турійщини отримав нове серце. Його власне вже відмовлялося працювати. Печінку ж доправили для трансплантації у столицю.

Волинський бурштин сьогодні втретє пішов з молотка. На відкриті торги виставили аж дві тонни сонячного каміння. Нагадаємо, цю копалину легально видобуває єдине в державі комунальне підприємство “Волиньприродресурс”. За результатами перших двох аукціонів реалізували понад 800 кілограмів сонячного каменю на загальну суму 25 мільйонів гривень.

Гуртом і батька легше бити, і децентралізацію творити. А ще домовлятися з державою про розподіл повноважень, фінансів та ресурсів. На Волині об’єдналися усі голови територіальних громад – від сільських – до обласної. Від сьогодні вони діятимуть спільно у форматі координаційної ради з розвитку громад і територій.

І до новин спорту. Цими вихідними баскетболісти з команди “Старий Луцьк-університет” зіграють вдома. Суперник – Івано-Франківська “Говерла”. Перший матч відбудеться у суботу о 19.00. Другий у неділю об 11-ій. Зараз луцькі баскетболісти – на третій позиції турнірної таблиці Вищої ліги України із активом у 14 перемог і шість поразок. Гравці запрошують уболівальників підтримати їх.


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Теги: підсумкові новини, Луцьк, Волинь
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