На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту

Валентини Григориченко, яку обвинувачують в дачі хабаря.



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Нагадаємо, 8 листопада 2018 року її викрили під час надання 15 тисяч гривень процесуальному прокурору за вирішення питання про перекваліфікацію вчиненого її родичем злочину на менш тяжкий.



Про пропозицію надання хабаря прокурор повідомив своє керівництво, відтак правопорушницю затримали в момент вчинення злочину.



На засіданні суду 22 лютого цього року представник прокуратури заявив, що обвинувачена неодноразово не з’являлась у суд, хоча належно повідомлялась, оголошувалась у розшук, до неї застосовували привід, однак, безрезультатно. Виникла необхідність у затриманні для того, щоб забезпечити її участь у судовому засіданні.



Адвокатка жінки заперечила, сказала, що її підзахисна хворіє і у 2020 році п’ять разів лікувалась стаціонарно; в даний час також перебуває на стаціонарному лікуванні, про що повідомляла суду та надавала підтвердження лікування.





Суд врахував той факт, що Валентина Григориченко, дійсно, вказувала суду про місце свого фактичного проживання у місті Ковелі, за яким, однак, судових повісток у подальшому не отримувала та де її виявлено поліцією не було. Також вона має визначене місце проживання у іншій області, де отримала судову повістку, однак у суд не з’явилась і про причини неявки суду не повідомила.



Заяву адвокатки про поважність неприбуття підзахисної суд вважає голослівною, так як не надано таких відомостей.



Суддя Ірина Логвинюк клопотання прокурора задовольнила і надала дозвіл на затримання обвинуваченої та застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Ковельського міськрайонного суду прокурор подав клопотання про дозвіл на затримання та взяття під варту уродженки Донецької області, пенсіонерки, яку обвинувачують в дачі хабаря.Про це повідомляє Ковель медіа Нагадаємо, 8 листопада 2018 року її викрили під час надання 15 тисяч гривень процесуальному прокурору за вирішення питання про перекваліфікацію вчиненого її родичем злочину на менш тяжкий.Про пропозицію надання хабаря прокурор повідомив своє керівництво, відтак правопорушницю затримали в момент вчинення злочину.На засіданні суду 22 лютого цього року представник прокуратури заявив, що обвинувачена неодноразово не з’являлась у суд, хоча належно повідомлялась, оголошувалась у розшук, до неї застосовували привід, однак, безрезультатно. Виникла необхідність у затриманні для того, щоб забезпечити її участь у судовому засіданні.Адвокатка жінки заперечила, сказала, що її підзахисна хворіє і у 2020 році п’ять разів лікувалась стаціонарно; в даний час також перебуває на стаціонарному лікуванні, про що повідомляла суду та надавала підтвердження лікування.Суд врахував той факт, що Валентина Григориченко, дійсно, вказувала суду про місце свого фактичного проживання у місті Ковелі, за яким, однак, судових повісток у подальшому не отримувала та де її виявлено поліцією не було. Також вона має визначене місце проживання у іншій області, де отримала судову повістку, однак у суд не з’явилась і про причини неявки суду не повідомила.Заяву адвокатки про поважність неприбуття підзахисної суд вважає голослівною, так як не надано таких відомостей.Суддяклопотання прокурора задовольнила і надала дозвіл на затримання обвинуваченої та застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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