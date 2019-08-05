У Луцьку хочуть облаштувати готель для тварин





Про це йдеться у плані розвитку КП "Ласка", пише



Як пояснюють автори ідеї, багато любителів тварин, вирушаючи на відпочинок, нерідко стикаються з проблемою, що робити на період своєї відсутності з улюбленим вихованцем. Віддавати собаку або кішку на перетримку незнайомим людям власники не хочуть зі зрозумілих причин: складно передбачити, в яких умовах буде перебувати тварина, як будуть її доглядати і годувати. У таких випадках на допомогу власникам домашніх тварин приходять зооготелі.



За ветеринарними нормами готель для тварин повинен розташовуватися на відстані не менше 150 метрів (а краще всього 180-200 метрів) від найближчого житлового будинку, та мати власну ділянку землі для вигулу тварин (надійно огороджену та розділену на різні зони).



Ініціатори ідеї переконані, що конкуренція на ринку подібних послуг на території Волинської області та у Луцькій міській територіальній громаді є невеликою, тому відкриття готелю для тварин на базі окремого приміщення у одному із спальних районів міста, є одним із перспективних напрямків розвитку КП “Ласка”.



Передбачається, що організація готелю для домашніх тварин, ветеринарної клініки та торгових точок для реалізації кормів для домашніх тварин та супутніх товарів для їх утримання стануть додатковими джерелами прибутку збиткового комунального підприємства.

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