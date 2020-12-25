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Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині

Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
8 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 806 осіб;
летальних випадків – 151;
одужали – 4 766 осіб;
здійснили тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).

За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 342 016 осіб;
одужали – 1 168 321 особа;
летальних випадків – 25 893;
провели ПЛР-тестувань – 6 881 688.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 580 випадків;
Вінницька область – 694 випадки;
Волинська область – 182 випадки;
Дніпропетровська область – 323 випадки;
Донецька область – 167 випадків;
Житомирська область – 506 випадків;
Закарпатська область – 621 випадок;
Запорізька область – 166 випадків;
Івано-Франківська область – 892 випадки;
Київська область – 447 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 696 випадків;
Миколаївська область – 219 випадків;
Одеська область – 263 випадки;
Полтавська область – 151 випадок;
Рівненська область – 142 випадки;
Сумська область – 120 випадків;
Тернопільська область – 247 випадків;
Харківська область – 402 випадки;
Херсонська область – 43 випадки;
Хмельницька область – 272 випадки;
Черкаська область – 116 випадків;
Чернівецька область – 670 випадків;
Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь, Україна
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