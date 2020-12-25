Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині

8 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.Про це йдеться на фейсбук-сторінці міністра охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 806 осіб;летальних випадків – 151;одужали – 4 766 осіб;здійснили тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).За весь час пандемії в Україні:захворіли – 1 342 016 осіб;одужали – 1 168 321 особа;летальних випадків – 25 893;провели ПЛР-тестувань – 6 881 688.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 580 випадків;Вінницька область – 694 випадки;Волинська область – 182 випадки;Дніпропетровська область – 323 випадки;Донецька область – 167 випадків;Житомирська область – 506 випадків;Закарпатська область – 621 випадок;Запорізька область – 166 випадків;Івано-Франківська область – 892 випадки;Київська область – 447 випадків;Кіровоградська область – 63 випадки;Луганська область – 33 випадки;Львівська область – 696 випадків;Миколаївська область – 219 випадків;Одеська область – 263 випадки;Полтавська область – 151 випадок;Рівненська область – 142 випадки;Сумська область – 120 випадків;Тернопільська область – 247 випадків;Харківська область – 402 випадки;Херсонська область – 43 випадки;Хмельницька область – 272 випадки;Черкаська область – 116 випадків;Чернівецька область – 670 випадків;Чернігівська область – 157 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.