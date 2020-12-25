РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну





Про це повідомив секретар Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО,



«Про застосування безпосередньо санкцій… Ми розглядали усіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу, – було ухвалене рішення відносно 10 осіб. Вони усі позбавлені усіх держнагород та звань, жодного українського звання немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство», – сказав секретар РНБО.



Йдеться про таких осіб:



Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, контрадмірал;

Шапортов Станіслав Володимирович, 16.02.1967 року народження, генерал-майор;

Няньчур Сергій Миколайович, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції;

Котовський Юрій Олексійович, 09.08.1964 року народження, генерал-майор;

Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 року народження, генерал-майор;

Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 року народження, генерал-майор;

Ганжа Сергій Валентинович, 13.07.1959 року народження, генерал-майор;

Єлісєєв Сергій Станіславович, 24.10.1961 року народження, віцеадмірал;

Шакуро Дмитро Олександрович, 21.04.1973 року народження, контрадмірал;

Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України.



Зазначають, що обмеження будуть оприлюднені 26 лютого в указі президента.



Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne, ZIK.



Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.



19 лютого Рада національної безпеки й оборони України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рада національної безпеки й оборони застосувала максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.Про це повідомив секретарна брифінгу після засідання РНБО, інформує Українська правда.«Про застосування безпосередньо санкцій… Ми розглядали усіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу, – було ухвалене рішення відносно 10 осіб. Вони усі позбавлені усіх держнагород та звань, жодного українського звання немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство», – сказав секретар РНБО.Йдеться про таких осіб:Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, контрадмірал;Шапортов Станіслав Володимирович, 16.02.1967 року народження, генерал-майор;Няньчур Сергій Миколайович, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції;Котовський Юрій Олексійович, 09.08.1964 року народження, генерал-майор;Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 року народження, генерал-майор;Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 року народження, генерал-майор;Ганжа Сергій Валентинович, 13.07.1959 року народження, генерал-майор;Єлісєєв Сергій Станіславович, 24.10.1961 року народження, віцеадмірал;Шакуро Дмитро Олександрович, 21.04.1973 року народження, контрадмірал;Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України.Зазначають, що обмеження будуть оприлюднені 26 лютого в указі президента.Нагадаємо, 2 лютого президентввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна– «112 Україна», NewsOne, ZIK.Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список , причиною назвали фінансування тероризму.

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