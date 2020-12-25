вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну

РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Рада національної безпеки й оборони застосувала максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.

Про це повідомив секретар Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО, інформує Українська правда.

«Про застосування безпосередньо санкцій… Ми розглядали усіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу, – було ухвалене рішення відносно 10 осіб. Вони усі позбавлені усіх держнагород та звань, жодного українського звання немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство», – сказав секретар РНБО.

Йдеться про таких осіб:

Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, контрадмірал;
Шапортов Станіслав Володимирович, 16.02.1967 року народження, генерал-майор;
Няньчур Сергій Миколайович, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції;
Котовський Юрій Олексійович, 09.08.1964 року народження, генерал-майор;
Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 року народження, генерал-майор;
Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 року народження, генерал-майор;
Ганжа Сергій Валентинович, 13.07.1959 року народження, генерал-майор;
Єлісєєв Сергій Станіславович, 24.10.1961 року народження, віцеадмірал;
Шакуро Дмитро Олександрович, 21.04.1973 року народження, контрадмірал;
Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України.

Зазначають, що обмеження будуть оприлюднені 26 лютого в указі президента.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne, ZIK.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, санкції, державна зрада, експосадовці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Що то за клоунада відбувається чи знову 95-й квартал продовжується в Україні. Ще й РНБО зібралося, язиками пошльопали і розійшлись. За державну зраду, є така стаття 111 КК України громадянин повинен стати перед судом, бути засудженим і відбувати термін ув'язнення в місцях позбавлення волі. А наші нинішні чиновники боягузи, тільки галасують про якісь санкції щодо зрадників. Якщо немає підстав застосовувати ст. 111 КК України до Віталія Захарченко, до Олександра Якименко, до Дениса Березовського та ще до семи зрадників, то і не треба придумувати якісь санкції, це безглуздо.
Відповісти
Хоч щось. Але зрадники мали би сидіти в буцегарні,а проти них навіть справ не порушено.
Відповісти
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту
Сьогодні, 08:26
У поїздах далекого сполучення хочуть ввести бізнес-ланчі
Сьогодні, 07:09
Схожі новини
Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ
10 лютий, 23:34
Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова
25 грудень, 2020, 07:35
Лукашенко пригрозив ввести санкції проти України Лукашенко пригрозив ввести санкції проти України
14 листопад, 2020, 06:31
Порошенко ввів у дію «список Савченко-Сенцова» Порошенко ввів у дію «список Савченко-Сенцова»
31 березень, 2016, 02:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
 0
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
 0
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
 0
На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту
Сьогодні, 08:26
 0
У поїздах далекого сполучення хочуть ввести бізнес-ланчі
Сьогодні, 07:09
 0
Медіа
відео
1/8