вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку

Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
У місті Суми розшукують 16-річного Антона Сальникова, який може перебувати в обласному центрі Волині.

Про це повідомляє ГУ НП у Сумській області.

Підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся.

Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочка в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.

Зазначають, що хлопець може знаходитись у місті Луцьк.

Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.

Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Суми, поліція, розшук, хлопець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують
28 грудень, 2020, 11:00
Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку
06 листопад, 2020, 09:38
У Луцьку поліція розшукує водія Volkswagen Golf, який втік з місця аварії. ВІДЕО У Луцьку поліція розшукує водія Volkswagen Golf, який втік з місця аварії. ВІДЕО
08 жовтень, 2020, 15:13
На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають
21 вересень, 2020, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45
 0
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
 0
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
 0
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
 0
На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8