Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку

Антона Сальникова, який може перебувати в обласному центрі Волині.



Про це



Підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся.



Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочка в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.



Зазначають, що хлопець може знаходитись у місті Луцьк.



Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Суми розшукують 16-річного, який може перебувати в обласному центрі Волині.Про це повідомляє ГУ НП у Сумській області.Підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся.Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочка в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.Зазначають, що хлопець може знаходитись у місті Луцьк.Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.

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