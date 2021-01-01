вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яке свято сьогодні, 27 лютого

Яке свято сьогодні, 27 лютого
27 лютого відзначають пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія.

Про це пише 24 канал.

Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи «кирилиці».

Іменини сьогодні святкує Кирило.

Прикмети 27 лютого:

Міцний мороз – літо буде спекотним.
Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.
Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.

Не можна робити 27 лютого:

На Кирилів день не можна сваритись і лаятись.
Прикмети стверджують, що сьогоднішній візит до лікаря варто перенести на інший день. Інакше ви будете лікувати вашу хворобу ще довше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свято, 27 лютого, Кирило, традиції, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
74 волинян вакцинувалися проти COVID-19 вчора, 26 лютого
Сьогодні, 11:45
Яке свято сьогодні, 27 лютого
Сьогодні, 11:00
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день 21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
21 лютий, 09:58
24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день 24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
24 січень, 10:17
17 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 17 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 січень, 09:53
16 січня – день пам'яті «кіборгів» та Гордія: чого не можна робити сьогодні 16 січня – день пам'яті «кіборгів» та Гордія: чого не можна робити сьогодні
16 січень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
74 волинян вакцинувалися проти COVID-19 вчора, 26 лютого
Сьогодні, 11:45
 0
Яке свято сьогодні, 27 лютого
Сьогодні, 11:00
 0
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45
 0
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
 0
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8