Яке свято сьогодні, 27 лютого





Про це



Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи «кирилиці».



Іменини сьогодні святкує Кирило.



Прикмети 27 лютого:



Міцний мороз – літо буде спекотним.

Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.

Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.



Не можна робити 27 лютого:



На Кирилів день не можна сваритись і лаятись.

Прикмети стверджують, що сьогоднішній візит до лікаря варто перенести на інший день. Інакше ви будете лікувати вашу хворобу ще довше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 лютого відзначають пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія.Про це пише 24 канал.Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи «кирилиці».Іменини сьогодні святкує Кирило.Прикмети 27 лютого:Міцний мороз – літо буде спекотним.Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.Не можна робити 27 лютого:На Кирилів день не можна сваритись і лаятись.Прикмети стверджують, що сьогоднішній візит до лікаря варто перенести на інший день. Інакше ви будете лікувати вашу хворобу ще довше.

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