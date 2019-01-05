Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям





Про це



Заявник повідомив, що його дівчина почувається зле та прощається з рідними. Поліцейські негайно вирушили на допомогу.



«Зайшовши до помешкання, патрульні Олеся Наталич та Даниїл Сайков побачили на ліжку безпорадну, напівпритомну молоду жінку. Поруч з нею лежали три порожні упаковки пігулок. Привівши її до тями, поліцейські провели потерпілу до ванної кімнати та допомогли прочистити шлунок», - йдеться у повідомленні.



До приїзду лікарів інспектори підтримували розмову з постраждалою та не давали їй заснути. 26-річна жінка розповіла, що такий крок вчинила через непорозуміння з хлопцем. Вона сказала, що раніше у неї все було добре, але під час карантину справи дівчини погіршились.



Інспектори передали постраждалу лікарям швидкої допомоги.



Фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві дівчина після сварки з хлопцем наковталася пігулок.Про це інформує патрульна поліція Києва, пише ТСН.Заявник повідомив, що його дівчина почувається зле та прощається з рідними. Поліцейські негайно вирушили на допомогу.«Зайшовши до помешкання, патрульнітапобачили на ліжку безпорадну, напівпритомну молоду жінку. Поруч з нею лежали три порожні упаковки пігулок. Привівши її до тями, поліцейські провели потерпілу до ванної кімнати та допомогли прочистити шлунок», - йдеться у повідомленні.До приїзду лікарів інспектори підтримували розмову з постраждалою та не давали їй заснути. 26-річна жінка розповіла, що такий крок вчинила через непорозуміння з хлопцем. Вона сказала, що раніше у неї все було добре, але під час карантину справи дівчини погіршились.Інспектори передали постраждалу лікарям швидкої допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію