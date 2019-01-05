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Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям

Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям
У Києві дівчина після сварки з хлопцем наковталася пігулок.

Про це інформує патрульна поліція Києва, пише ТСН.

Заявник повідомив, що його дівчина почувається зле та прощається з рідними. Поліцейські негайно вирушили на допомогу.

«Зайшовши до помешкання, патрульні Олеся Наталич та Даниїл Сайков побачили на ліжку безпорадну, напівпритомну молоду жінку. Поруч з нею лежали три порожні упаковки пігулок. Привівши її до тями, поліцейські провели потерпілу до ванної кімнати та допомогли прочистити шлунок», - йдеться у повідомленні.

До приїзду лікарів інспектори підтримували розмову з постраждалою та не давали їй заснути. 26-річна жінка розповіла, що такий крок вчинила через непорозуміння з хлопцем. Вона сказала, що раніше у неї все було добре, але під час карантину справи дівчини погіршились.

Інспектори передали постраждалу лікарям швидкої допомоги.

Фото - ілюстративне.


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Теги: Київ, пігулки, дівчина, поліція
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