Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 12:30
У Києві дівчина після сварки з хлопцем наковталася пігулок.
Про це інформує патрульна поліція Києва, пише ТСН.
Заявник повідомив, що його дівчина почувається зле та прощається з рідними. Поліцейські негайно вирушили на допомогу.
«Зайшовши до помешкання, патрульні Олеся Наталич та Даниїл Сайков побачили на ліжку безпорадну, напівпритомну молоду жінку. Поруч з нею лежали три порожні упаковки пігулок. Привівши її до тями, поліцейські провели потерпілу до ванної кімнати та допомогли прочистити шлунок», - йдеться у повідомленні.
До приїзду лікарів інспектори підтримували розмову з постраждалою та не давали їй заснути. 26-річна жінка розповіла, що такий крок вчинила через непорозуміння з хлопцем. Вона сказала, що раніше у неї все було добре, але під час карантину справи дівчини погіршились.
Інспектори передали постраждалу лікарям швидкої допомоги.
Фото - ілюстративне.
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Про це інформує патрульна поліція Києва, пише ТСН.
Заявник повідомив, що його дівчина почувається зле та прощається з рідними. Поліцейські негайно вирушили на допомогу.
«Зайшовши до помешкання, патрульні Олеся Наталич та Даниїл Сайков побачили на ліжку безпорадну, напівпритомну молоду жінку. Поруч з нею лежали три порожні упаковки пігулок. Привівши її до тями, поліцейські провели потерпілу до ванної кімнати та допомогли прочистити шлунок», - йдеться у повідомленні.
До приїзду лікарів інспектори підтримували розмову з постраждалою та не давали їй заснути. 26-річна жінка розповіла, що такий крок вчинила через непорозуміння з хлопцем. Вона сказала, що раніше у неї все було добре, але під час карантину справи дівчини погіршились.
Інспектори передали постраждалу лікарям швидкої допомоги.
Фото - ілюстративне.
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