Які податки буде платити гральний бізнес в Україні: депутати схвалили новий законопроєкт
Сьогодні, 20:20
Фінансовий комітет Верховної Ради України схвалив законопроект, який знижує податкові ставки для грального бізнесу. Чиновники домовилися про податок на дохід, податок на прибуток і податок на виграш.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, пише НВ.
«Переглянули рішення Комітету щодо проекту про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей, і вирішили внести на заміну новий законопроект 2713-д, який, у свою чергу, передбачає: оподаткування виграшів (більше 8 мінімальних заробітних плат); додавання на всі види діяльності єдиної ставки податку на дохід - 10% від валового грального доходу», - написав Гетманцев.
Цей законопроєкт передбачає оподаткування всіх виграшів у азартні ігри, розміром більше 48 тисяч гривень.
Крім податку на дохід (GGR) у 10%, зберігається і податок на прибуток – він становить 18%.
Ініціатор цього законопроєкту – член Комітету і голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Олег Марусяк – також пропонує скасувати потрійну плату за ліцензії і нульову ставку податку на дохід.
За його словами, для іноземних інвесторів така вартість ліцензій є занадто високою.
Схвалений Комітетом законопроект тепер повинні розглянути на черговій сесії Верховної Ради.
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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, пише НВ.
«Переглянули рішення Комітету щодо проекту про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей, і вирішили внести на заміну новий законопроект 2713-д, який, у свою чергу, передбачає: оподаткування виграшів (більше 8 мінімальних заробітних плат); додавання на всі види діяльності єдиної ставки податку на дохід - 10% від валового грального доходу», - написав Гетманцев.
Цей законопроєкт передбачає оподаткування всіх виграшів у азартні ігри, розміром більше 48 тисяч гривень.
Крім податку на дохід (GGR) у 10%, зберігається і податок на прибуток – він становить 18%.
Ініціатор цього законопроєкту – член Комітету і голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Олег Марусяк – також пропонує скасувати потрійну плату за ліцензії і нульову ставку податку на дохід.
За його словами, для іноземних інвесторів така вартість ліцензій є занадто високою.
Схвалений Комітетом законопроект тепер повинні розглянути на черговій сесії Верховної Ради.
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