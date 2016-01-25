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Які податки буде платити гральний бізнес в Україні: депутати схвалили новий законопроєкт

Які податки буде платити гральний бізнес в Україні: депутати схвалили новий законопроєкт
Фінансовий комітет Верховної Ради України схвалив законопроект, який знижує податкові ставки для грального бізнесу. Чиновники домовилися про податок на дохід, податок на прибуток і податок на виграш.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, пише НВ.

«Переглянули рішення Комітету щодо проекту про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей, і вирішили внести на заміну новий законопроект 2713-д, який, у свою чергу, передбачає: оподаткування виграшів (більше 8 мінімальних заробітних плат); додавання на всі види діяльності єдиної ставки податку на дохід - 10% від валового грального доходу», - написав Гетманцев.

Цей законопроєкт передбачає оподаткування всіх виграшів у азартні ігри, розміром більше 48 тисяч гривень.

Крім податку на дохід (GGR) у 10%, зберігається і податок на прибуток – він становить 18%.

Ініціатор цього законопроєкту – член Комітету і голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Олег Марусяк – також пропонує скасувати потрійну плату за ліцензії і нульову ставку податку на дохід.

За його словами, для іноземних інвесторів така вартість ліцензій є занадто високою.

Схвалений Комітетом законопроект тепер повинні розглянути на черговій сесії Верховної Ради.

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Теги: Україна, гральний бізнес, податок, законопроєкт
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