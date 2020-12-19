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Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони

Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області найближчими днями можуть перевести у «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Українська правда.

«Варто відмітити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», - пише Віктор Ляшко.

Ляшко нагадав, що, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у «червоному» рівні епідемічної небезпеки, і на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину.

«Червоний» рівень запроваджують, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

Ляшко зазначив, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «ковідних» лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість усіх типів ліжок «ковідних» лікарень у Чернівецькій області складає 60%.

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Теги: Україна, карантин, коронавірус, червона зона
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