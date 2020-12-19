Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Сьогодні, 13:25
Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області найближчими днями можуть перевести у «червоний» рівень епідемічної небезпеки.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Українська правда.
«Варто відмітити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.
Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», - пише Віктор Ляшко.
Ляшко нагадав, що, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у «червоному» рівні епідемічної небезпеки, і на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину.
«Червоний» рівень запроваджують, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.
Ляшко зазначив, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «ковідних» лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість усіх типів ліжок «ковідних» лікарень у Чернівецькій області складає 60%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Українська правда.
«Варто відмітити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.
Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», - пише Віктор Ляшко.
Ляшко нагадав, що, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у «червоному» рівні епідемічної небезпеки, і на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину.
«Червоний» рівень запроваджують, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.
Ляшко зазначив, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «ковідних» лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість усіх типів ліжок «ковідних» лікарень у Чернівецькій області складає 60%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Сьогодні, 13:25
74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 11:45
Яке свято сьогодні, 27 лютого
Сьогодні, 11:00
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45