У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
У Чернівцях сьогодні, 27 лютого стався вибух в палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, загинула одна особа, ще двоє постраждали.
Про це інформує ТСН.
Як повідомив перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк, в лікарні спалахнула пожежа. Водночас заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що в міській лікарні №1 стався вибух.
За словами Айсюка, пожежа у медзакладі сталася сьогодні близько 13 години. Під час неї загинув чоловік похилого віку. За даними посадовця, внаслідок пожежі ще двоє осіб постраждали – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.
«Щодо причини пожежі - поки не можемо нічого сказати, тому що не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – додав Айсюк.
У ДСНС повідомили, що у палаті на 2 поверсі спалахнула киснева трубка.
«27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа», - йдеться у повідомленні.
Усього внаслідок інциденту евакуювали 20 осіб.
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Про це інформує ТСН.
Як повідомив перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк, в лікарні спалахнула пожежа. Водночас заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що в міській лікарні №1 стався вибух.
За словами Айсюка, пожежа у медзакладі сталася сьогодні близько 13 години. Під час неї загинув чоловік похилого віку. За даними посадовця, внаслідок пожежі ще двоє осіб постраждали – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.
«Щодо причини пожежі - поки не можемо нічого сказати, тому що не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – додав Айсюк.
У ДСНС повідомили, що у палаті на 2 поверсі спалахнула киснева трубка.
«27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа», - йдеться у повідомленні.
Усього внаслідок інциденту евакуювали 20 осіб.
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