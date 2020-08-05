вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі

У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
У Чернівцях сьогодні, 27 лютого стався вибух в палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, загинула одна особа, ще двоє постраждали.

Про це інформує ТСН.

Як повідомив перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк, в лікарні спалахнула пожежа. Водночас заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що в міській лікарні №1 стався вибух.

За словами Айсюка, пожежа у медзакладі сталася сьогодні близько 13 години. Під час неї загинув чоловік похилого віку. За даними посадовця, внаслідок пожежі ще двоє осіб постраждали – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

«Щодо причини пожежі - поки не можемо нічого сказати, тому що не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – додав Айсюк.

У ДСНС повідомили, що у палаті на 2 поверсі спалахнула киснева трубка.

«27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа», - йдеться у повідомленні.

Усього внаслідок інциденту евакуювали 20 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Чернівці, лікарня, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Сьогодні, 13:25
Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут
05 серпень, 2020, 14:50
У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий У Львові біля лікарні стався вибух, є загиблий
15 квітень, 2020, 17:33
У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус У Чернівцях через протести сусідів забрали на обсервацію дружину хворого на коронавірус
03 березень, 2020, 22:21
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
03 грудень, 2018, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
 0
Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
 0
Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
 0
Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Сьогодні, 13:25
 0
Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8