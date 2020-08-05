У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі





Про це



Як повідомив перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк, в лікарні спалахнула пожежа. Водночас заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на своїй сторінці у фейсбуці



За словами Айсюка, пожежа у медзакладі сталася сьогодні близько 13 години. Під час неї загинув чоловік похилого віку. За даними посадовця, внаслідок пожежі ще двоє осіб постраждали – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.



«Щодо причини пожежі - поки не можемо нічого сказати, тому що не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – додав Айсюк.



У ДСНС



«27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа», - йдеться у повідомленні.



Усього внаслідок інциденту евакуювали 20 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях сьогодні, 27 лютого стався вибух в палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, загинула одна особа, ще двоє постраждали.Про це інформує ТСН.Як повідомив перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області, в лікарні спалахнула пожежа. Водночас заступниця голови Чернівецької ОДАна своїй сторінці у фейсбуці повідомила , що в міській лікарні №1 стався вибух.За словами Айсюка, пожежа у медзакладі сталася сьогодні близько 13 години. Під час неї загинув чоловік похилого віку. За даними посадовця, внаслідок пожежі ще двоє осіб постраждали – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.«Щодо причини пожежі - поки не можемо нічого сказати, тому що не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – додав Айсюк.У ДСНС повідомили , що у палаті на 2 поверсі спалахнула киснева трубка.«27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа», - йдеться у повідомленні.Усього внаслідок інциденту евакуювали 20 осіб.

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