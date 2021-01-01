ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній





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Як кажуть свідки інциденту, ДТП трапилася близько 14 години. Обставини зіткнення Honda CR-V та Volkswagen Sharan – невідомі, утім станом на 14:30 обидва транспортні засоби знаходяться на проїжджій частині, що суттєво ускладнює рух у напрямку Об’їзної.



Зі слів очевидців, обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Зокрема, у Volkswagen Sharan суттєво пошкоджена передня частина. А ось автомобіль Honda CR-V отримав легкі механічні «травми».



Як стало відомо пізніше, внаслідок аварії постраждалих серед водіїв та пасажирів авто немає.



Деталі ДТП встановлює поліція.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки Honda CR-V та Volkswagen Sharan трапилась сьогодні, 27 лютого, за мостом через річку Стир у напрямку вулиці Об'їзної у селі Рованці. Унаслідок аварії на вищезгаданій ділянці дороги – ускладнений рух.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців події.Як кажуть свідки інциденту, ДТП трапилася близько 14 години. Обставини зіткнення Honda CR-V та Volkswagen Sharan – невідомі, утім станом на 14:30 обидва транспортні засоби знаходяться на проїжджій частині, що суттєво ускладнює рух у напрямку Об’їзної.Зі слів очевидців, обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Зокрема, у Volkswagen Sharan суттєво пошкоджена передня частина. А ось автомобіль Honda CR-V отримав легкі механічні «травми».Як стало відомо пізніше, внаслідок аварії постраждалих серед водіїв та пасажирів авто немає.Деталі ДТП встановлює поліція.

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