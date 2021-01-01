вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній

ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки Honda CR-V та Volkswagen Sharan трапилась сьогодні, 27 лютого, за мостом через річку Стир у напрямку вулиці Об'їзної у селі Рованці. Унаслідок аварії на вищезгаданій ділянці дороги – ускладнений рух.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців події.

Як кажуть свідки інциденту, ДТП трапилася близько 14 години. Обставини зіткнення Honda CR-V та Volkswagen Sharan – невідомі, утім станом на 14:30 обидва транспортні засоби знаходяться на проїжджій частині, що суттєво ускладнює рух у напрямку Об’їзної.

Зі слів очевидців, обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Зокрема, у Volkswagen Sharan суттєво пошкоджена передня частина. А ось автомобіль Honda CR-V отримав легкі механічні «травми».

Як стало відомо пізніше, внаслідок аварії постраждалих серед водіїв та пасажирів авто немає.

Деталі ДТП встановлює поліція.

ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній

ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній

ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній

ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, вулиця Об`їзна, ускладнений рух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять облаштувати парк на Карбишева. ПЕТИЦІЯ
Сьогодні, 16:25
ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній
Сьогодні, 15:45
У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто
24 лютий, 10:10
Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП
19 лютий, 10:45
У Луцьку маршрутка збила людину. ФОТО У Луцьку маршрутка збила людину. ФОТО
22 січень, 22:17
У Луцьку Toyota збила чоловіка У Луцьку Toyota збила чоловіка
13 січень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять облаштувати парк на Карбишева. ПЕТИЦІЯ
Сьогодні, 16:25
 0
ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній
Сьогодні, 15:45
 0
У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
 0
Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
 0
Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8