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У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок

У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок
На території Городищенської громади викрили браконьєрів-рибалок, які своїми діями завдали збитків на майже 3 тисячі гривень.

Про це інформують поліцейські громади у Волинській області.

З метою запобігання порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів поліцейські офіцери Городищенської та Бортинської громад спільно з рибоохоронним патрулем провели відпрацювання водойм.

У селі Михлин Городищенської громади встановили осіб, які незаконним способом виловлювали рибу. Рибалки спіймали 9 щук та 2 окуня.

За словами співробітника рибоохоронного патруля, чоловіки своїми діями спричинили збитків на майже 3 тисячі гривень.

Інспектори рибоохоронного патруля притягнули чоловіків до адміністративної відповідальності, а саме за ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу.

Незаконне знаряддя лову знищили,про що склали відповідний акт.

У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок

У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок

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Теги: Волинь, Гродищенська громада, браконьєри, рибалки
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