У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок





Про це



З метою запобігання порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів поліцейські офіцери Городищенської та Бортинської громад спільно з рибоохоронним патрулем провели відпрацювання водойм.



У селі Михлин Городищенської громади встановили осіб, які незаконним способом виловлювали рибу. Рибалки спіймали 9 щук та 2 окуня.



За словами співробітника рибоохоронного патруля, чоловіки своїми діями спричинили збитків на майже 3 тисячі гривень.



Інспектори рибоохоронного патруля притягнули чоловіків до адміністративної відповідальності, а саме за ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу.



Незаконне знаряддя лову знищили,про що склали відповідний акт.







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