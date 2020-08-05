Не балон і не електрика: встановлюють причини вибуху у чернівецькій лікарні





Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак,



«... що саме стало причиною трагедії – з’ясують фахівці. Наразі відомо, що це не вибух кисневого балона. Також пожежа не пов’язана із електромережею», – повідомила Гусак.



Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого



«Наразі ситуація під контролем. У результаті вибуху та пожежі несуттєво обгоріла одна палата, у якій перебували четверо хворих. На жаль, один із них загинув, інший – у реанімації. Ще двоє пацієнтів почуваються добре та дають покази правоохоронцям. Через дим і неприємний запах ми мусимо перемістити 28 недужих. Їх перевезуть до міських лікарень № 3 та № 4, а також до обласної лікарні. Частину хворих, стан здоров’я яких у нормі, випишуть», – пояснила Наталія Гусак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці ще встановлюють, що могло стати причиною вибуху у чернівецькій лікарні. Наразі відомо, що це не вибух кисневого балона, а також пожежа не пов’язана із електромережею.Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації передає УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.«... що саме стало причиною трагедії – з’ясують фахівці. Наразі відомо, що це не вибух кисневого балона. Також пожежа не пов’язана із електромережею», – повідомила Гусак.Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого у Чернівецькій міській лікарні №1 трапився вибух , у результаті якого один чоловік загинув та ще один отримав опіки.«Наразі ситуація під контролем. У результаті вибуху та пожежі несуттєво обгоріла одна палата, у якій перебували четверо хворих. На жаль, один із них загинув, інший – у реанімації. Ще двоє пацієнтів почуваються добре та дають покази правоохоронцям. Через дим і неприємний запах ми мусимо перемістити 28 недужих. Їх перевезуть до міських лікарень № 3 та № 4, а також до обласної лікарні. Частину хворих, стан здоров’я яких у нормі, випишуть», – пояснила Наталія Гусак.

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