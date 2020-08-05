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Не балон і не електрика: встановлюють причини вибуху у чернівецькій лікарні

Не балон і не електрика: встановлюють причини вибуху у чернівецькій лікарні
Фахівці ще встановлюють, що могло стати причиною вибуху у чернівецькій лікарні. Наразі відомо, що це не вибух кисневого балона, а також пожежа не пов’язана із електромережею.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, передає УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

«... що саме стало причиною трагедії – з’ясують фахівці. Наразі відомо, що це не вибух кисневого балона. Також пожежа не пов’язана із електромережею», – повідомила Гусак.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого у Чернівецькій міській лікарні №1 трапився вибух, у результаті якого один чоловік загинув та ще один отримав опіки.

«Наразі ситуація під контролем. У результаті вибуху та пожежі несуттєво обгоріла одна палата, у якій перебували четверо хворих. На жаль, один із них загинув, інший – у реанімації. Ще двоє пацієнтів почуваються добре та дають покази правоохоронцям. Через дим і неприємний запах ми мусимо перемістити 28 недужих. Їх перевезуть до міських лікарень № 3 та № 4, а також до обласної лікарні. Частину хворих, стан здоров’я яких у нормі, випишуть», – пояснила Наталія Гусак.

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Теги: Україна, Чернівці, лікарня, вибух
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