У Луцьку вчителька безплатно готує школярів до ЗНО

Лідія Гонтар готує випускників до зовнішнього незалежного оцінювання у бібліотеці для юнацтва. Жінка каже: вона – вчителька-волонтерка, і вже другий рік безплатно готує до ЗНО з історії України.



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Матеріал, каже Лідія Гонтар, згрупувала у 15 занять. Вчителька говорить: закохана в працю з дітьми, їй подобається переконувати школярів, що історія – це не трагічно і не сумно. Лучанка займається з учнями раз на тиждень упродовж години та постійно на зв’язку онлайн через мобільні додатки.



Школярі Максим Решотка і Марта Коломієць цьогоріч здаватимуть історію України. Обоє прийшли на безплатні заняття, аби, кажуть, "підтягнути" знання. Кажуть: сподобалася викладачка, яка доступно пояснює інформацію та відкриває цікаві факти, які не дає підручник.







Вчителька Лідія Гонтар – із родини вчителів і любить працювати з дітьми. Коли торік вперше шукала приміщення для безплатних занять, звернулася до керівництва обласної юнацької бібліотеки. Директорка книгозбірні Алла Єфремова розповідає: другий рік діє проект "Щасти на ЗНО", де в його рамках навчалися до 30 учнів.



Завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко розповіла: цьогоріч очікують на велику кількість зареєстрованих учасників на історію. Каже: історія залишається напівобов’язковою, а математика стає обов’язковим предметом.



За популярністю серед предметів на ЗНО, історія України – на другому місці у волинян, розповіла Алла Корнейко.







Тест з історії налічує 60 завдань, що відповідають шкільній програмі. Перші тридцять – обов’язкові для державної підсумкової атестації, розповіла методистка Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Ірина Олевська.



Із її слів, на сайті Львівського регіонального центру є тренажер, за допомогою якого можна готуватися до ЗНО: розроблені завдання з картами та тестові завдання.

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