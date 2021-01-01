28 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження священник греко-католицької церквита начальник відділу експлуатації ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»День ангела 28 лютого у Євфросинії (на головній) та Онисима.Вітаємо усіх зі святом та зичимо їм любові, радості й життєвих перемог.Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо нових перемог та здійснення мрій.