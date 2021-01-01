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28 лютого на Волині: гортаючи календар

28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження священник греко-католицької церкви Роман Бегей та начальник відділу експлуатації ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Василь Солоха.

День ангела 28 лютого у Євфросинії (на головній) та Онисима.

Вітаємо усіх зі святом та зичимо їм любові, радості й життєвих перемог.

Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо нових перемог та здійснення мрій.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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