Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО





Про це інформують



Більше сотні різноманітних робіт можна оглянути у виставковій залі культурно-просвітницького центру. Серед них - сорочки, дизайнерські сукні та верхній одяг, рушнички, скатертини, серветки.



Жінка відроджує візерунки столітньої давнини та вдихає нове життя в ті техніки, які з плином часу призабулись. Багато виробів створені за схемами та техніками української вишивки, які збирали Олена Пчілка та її донька Ольга Косач-Кривинюк.





Оригінальною є колекція картин «Українські народні узори», що створені за схемами, які були зібрані Ольгою Косач-Кривинюк. Молодша сестра Лесі Українки досконало володіла техніками вишивання. Вона змальовувала народні орнаменти та сама створювала чудові вишиванки. В представленій колекції картин відтворені такі старовинні схеми та техніки: настилування (лиштва), вирізування, мережка через чесницю з настилом і прутиком, шов «голка назад», шов «ретязь», солов’їні вічка, одинарний прутик, набирування, зерновий вивід.





Про вишивку, творчість Лесі Українки, її життя, родину Косачів і як це переплітається з візерунками майстрині на відкритті виставки говорила її донька Мар’яна. Цю ж тему продовжили лесезнавці з Колодяжного – Любов Мержвинська та заслужений працівник культури України Віра Комзюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 150-річчя від дня народження нашої славетної землячки Лесі Українки у Ковелі представили персональну колекцію вишитих творів місцевої майстрині Тетяни Ведмедюк «Український орнамент від родини Косачів».Про це інформують на сайті Ковельради Більше сотні різноманітних робіт можна оглянути у виставковій залі культурно-просвітницького центру. Серед них - сорочки, дизайнерські сукні та верхній одяг, рушнички, скатертини, серветки.Жінка відроджує візерунки столітньої давнини та вдихає нове життя в ті техніки, які з плином часу призабулись. Багато виробів створені за схемами та техніками української вишивки, які збирали Олена Пчілка та її донька Ольга Косач-Кривинюк.Оригінальною є колекція картин «Українські народні узори», що створені за схемами, які були зібрані Ольгою Косач-Кривинюк. Молодша сестра Лесі Українки досконало володіла техніками вишивання. Вона змальовувала народні орнаменти та сама створювала чудові вишиванки. В представленій колекції картин відтворені такі старовинні схеми та техніки: настилування (лиштва), вирізування, мережка через чесницю з настилом і прутиком, шов «голка назад», шов «ретязь», солов’їні вічка, одинарний прутик, набирування, зерновий вивід.Про вишивку, творчість Лесі Українки, її життя, родину Косачів і як це переплітається з візерунками майстрині на відкритті виставки говорила її донька. Цю ж тему продовжили лесезнавці з Колодяжного –та заслужений працівник культури України

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