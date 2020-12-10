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Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО

Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО
З нагоди 150-річчя від дня народження нашої славетної землячки Лесі Українки у Ковелі представили персональну колекцію вишитих творів місцевої майстрині Тетяни Ведмедюк «Український орнамент від родини Косачів».

Про це інформують на сайті Ковельради.

Більше сотні різноманітних робіт можна оглянути у виставковій залі культурно-просвітницького центру. Серед них - сорочки, дизайнерські сукні та верхній одяг, рушнички, скатертини, серветки.

Жінка відроджує візерунки столітньої давнини та вдихає нове життя в ті техніки, які з плином часу призабулись. Багато виробів створені за схемами та техніками української вишивки, які збирали Олена Пчілка та її донька Ольга Косач-Кривинюк.

Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО
Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО

Оригінальною є колекція картин «Українські народні узори», що створені за схемами, які були зібрані Ольгою Косач-Кривинюк. Молодша сестра Лесі Українки досконало володіла техніками вишивання. Вона змальовувала народні орнаменти та сама створювала чудові вишиванки. В представленій колекції картин відтворені такі старовинні схеми та техніки: настилування (лиштва), вирізування, мережка через чесницю з настилом і прутиком, шов «голка назад», шов «ретязь», солов’їні вічка, одинарний прутик, набирування, зерновий вивід.

Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО
Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО

Про вишивку, творчість Лесі Українки, її життя, родину Косачів і як це переплітається з візерунками майстрині на відкритті виставки говорила її донька Мар’яна. Цю ж тему продовжили лесезнавці з Колодяжного – Любов Мержвинська та заслужений працівник культури України Віра Комзюк.

Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО
Волинська майстриня вишиває за технікою та орнаментами родини Косачів. ФОТО

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Теги: Косач, узори, вишивка, Ковель, музей
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