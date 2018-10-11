Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Сьогодні, 03:16
В селі Піща з ініціативи старости Петра Мегеля впорядковують кладовище.
Про це інформують на сайті Шацької громади.
На території цвинтаря зрізають дерева, гілки яких падають і пошкоджують пам’ятники та огорожі. Дерева старі і досить високі, тому на кладовищі працює спеціаліст, якому допомагають місцеві жителі.
Для того, щоб очистити територію від тирси та дрібних гілок, староста планує організувати толоку, залучивши до неї селян.
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Про це інформують на сайті Шацької громади.
На території цвинтаря зрізають дерева, гілки яких падають і пошкоджують пам’ятники та огорожі. Дерева старі і досить високі, тому на кладовищі працює спеціаліст, якому допомагають місцеві жителі.
Для того, щоб очистити територію від тирси та дрібних гілок, староста планує організувати толоку, залучивши до неї селян.
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