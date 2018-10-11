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Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО

Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
В селі Піща з ініціативи старости Петра Мегеля впорядковують кладовище.

Про це інформують на сайті Шацької громади.

На території цвинтаря зрізають дерева, гілки яких падають і пошкоджують пам’ятники та огорожі. Дерева старі і досить високі, тому на кладовищі працює спеціаліст, якому допомагають місцеві жителі.

Для того, щоб очистити територію від тирси та дрібних гілок, староста планує організувати толоку, залучивши до неї селян.

Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО
Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО

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Теги: Піща, кладовище, дерева, староста
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