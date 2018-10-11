Староста організував впорядкування сільського кладовища у громаді на Волині. ФОТО

Петра Мегеля впорядковують кладовище.



Про це інформують на сайті



На території цвинтаря зрізають дерева, гілки яких падають і пошкоджують пам’ятники та огорожі. Дерева старі і досить високі, тому на кладовищі працює спеціаліст, якому допомагають місцеві жителі.



Для того, щоб очистити територію від тирси та дрібних гілок, староста планує організувати толоку, залучивши до неї селян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Піща з ініціативи старостивпорядковують кладовище.Про це інформують на сайті Шацької громади На території цвинтаря зрізають дерева, гілки яких падають і пошкоджують пам’ятники та огорожі. Дерева старі і досить високі, тому на кладовищі працює спеціаліст, якому допомагають місцеві жителі.Для того, щоб очистити територію від тирси та дрібних гілок, староста планує організувати толоку, залучивши до неї селян.

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