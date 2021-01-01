Головні новини Ковеля за тиждень, 22-26 лютого

До уваги читачів пропонуємо дайджест робочого тижня, 22-26 лютого, з міським головою КовеляЗокрема, однією з найяскравіших подій тижня став день спортивно-оздоровчих розваг «Спортивна зима» в центральному парку.22-23 лютого на базі Ковельської міської ради пройшло навчання з покращення надання адміністративних послуг для працівників місцевого ЦНАПу.У четвер, 5 лютого, відбулась сесія Ковельської міської ради. Під час пленарного засідання, з-поміж інших питань, депутати проголосували за кандидатури двох старост Ковельської громади та за придбання додаткової техніки для відкачування води під час можливих паводків та підтполень.Окрім того, в місті візначили 150-ліття з дня народження Лесі Українки. Цього дня, всі бажаючі протягом 150 хвилин читали віршів Лесі Українки під відкритим небом.