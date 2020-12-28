Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку
Сьогодні, 21:34
Волонтерів просять долучитися до пошуку 16-річного Антона Сальникова з міста Суми, який може перебувати в обласному центрі Волині.
Про це повідомляє Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація.
Зокрема, небайдужих волинян просять перевірити автостанцію та залізничний вокзал у місті Луцьку.
Нагадаємо, що підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся.
Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочку в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.
Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.
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Про це повідомляє Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація.
Зокрема, небайдужих волинян просять перевірити автостанцію та залізничний вокзал у місті Луцьку.
Нагадаємо, що підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся.
Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочку в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.
Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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