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Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку

Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку
Волонтерів просять долучитися до пошуку 16-річного Антона Сальникова з міста Суми, який може перебувати в обласному центрі Волині.

Про це повідомляє Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація.

Зокрема, небайдужих волинян просять перевірити автостанцію та залізничний вокзал у місті Луцьку.

Нагадаємо, що підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся.

Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочку в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.

Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.

Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку

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Теги: Луцьк, Суми, поліція, розшук, хлопець, волонтери
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