Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку

Антона Сальникова з міста Суми, який може перебувати в обласному центрі Волині.



Про це повідомляє Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація.



Зокрема, небайдужих волинян просять перевірити автостанцію та залізничний вокзал у місті Луцьку.



Нагадаємо, що



Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочку в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.



Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерами 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтерів просять долучитися до пошуку 16-річногоз міста Суми, який може перебувати в обласному центрі Волині.Про це повідомляє Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація.Зокрема, небайдужих волинян просять перевірити автостанцію та залізничний вокзал у місті Луцьку.Нагадаємо, що підліток вийшов з дому 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку і досі не повернувся Хлопець середньої тілобудови, має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочку в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини, просять зателефонувати за номерамиабо

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію