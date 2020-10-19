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На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, що хтось проник у магазин. ФОТО

На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, що хтось проник у магазин. ФОТО
Вночі 27 лютого луцькі патрульні отримали виклик від жінки, яка повідомила, що з балкона почула, як невідома особа розбила вікно чи двері у магазині, який знаходиться на проспекті Грушевського.

З її слів, на кілька секунд спрацювала сигналізація, однак згодом затихла. Повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Патрульні миттєво прибули на місце події спільно із додатковими екіпажами та виявили розбите скло у вхідних дверях та невідому особу в приміщенні магазину.

Чоловіка затримали та встановили, що він є громадянином іншої країни.

Окрім того у 36-річного чоловіка виявили згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції та забезпечили охорону місця події.


На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, що хтось проник у магазин. ФОТО
На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, що хтось проник у магазин. ФОТО
На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, що хтось проник у магазин. ФОТО

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Теги: магазин, поліція, канабіс
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