На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 01:27
Небайдужі жителі с. Масловець Головненської громади згуртувалися і власними силами звели автобусну зупинку.
Про це інформують на фейсбук-сторінці громади.
Оскільки в с.Масловець автобусна зупинка з певних причин була зруйнована, то жителям та гостям села доводилося чекати автобус просто неба.
Небайдужі жителі Головненської громади згуртувалися і власними силами звели автобусну зупинку. До доброї справи долучилися активні жителі населеного пункту.
З допомогою селищного голови Миколи Демдюка з бюджету громади теж виділили 4 тисячі гривень. На ці кошти закупили металопрофіль, фарбу та інші будівельні матеріали.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці громади.
Оскільки в с.Масловець автобусна зупинка з певних причин була зруйнована, то жителям та гостям села доводилося чекати автобус просто неба.
Небайдужі жителі Головненської громади згуртувалися і власними силами звели автобусну зупинку. До доброї справи долучилися активні жителі населеного пункту.
З допомогою селищного голови Миколи Демдюка з бюджету громади теж виділили 4 тисячі гривень. На ці кошти закупили металопрофіль, фарбу та інші будівельні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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