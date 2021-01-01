На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО





Про це інформують на



Оскільки в с.Масловець автобусна зупинка з певних причин була зруйнована, то жителям та гостям села доводилося чекати автобус просто неба.



Небайдужі жителі Головненської громади згуртувалися і власними силами звели автобусну зупинку. До доброї справи долучилися активні жителі населеного пункту.





З допомогою селищного голови Миколи Демдюка з бюджету громади теж виділили 4 тисячі гривень. На ці кошти закупили металопрофіль, фарбу та інші будівельні матеріали.





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