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На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО

На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
Небайдужі жителі с. Масловець Головненської громади згуртувалися і власними силами звели автобусну зупинку.

Про це інформують на фейсбук-сторінці громади.

Оскільки в с.Масловець автобусна зупинка з певних причин була зруйнована, то жителям та гостям села доводилося чекати автобус просто неба.

Небайдужі жителі Головненської громади згуртувалися і власними силами звели автобусну зупинку. До доброї справи долучилися активні жителі населеного пункту.

На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО

З допомогою селищного голови Миколи Демдюка з бюджету громади теж виділили 4 тисячі гривень. На ці кошти закупили металопрофіль, фарбу та інші будівельні матеріали.

На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
На Волині селяни власними силами змайстрували автобусну зупинку. ФОТО
"Гарна зупинка вийшла, є де сховатися від негоди. Така громадська робота згуртовує людей", - йдеться в дописі.

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Теги: Масловець, зупинка, селяни
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