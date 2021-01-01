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На Донбасі український військовий підірвався на протипіхотній міні

На Донбасі український військовий підірвався на протипіхотній міні
На Донбасі неподалік населеного пункту Луганське на протипіхотній осколковій міні підірвався український військовий.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Наразі українському захиснику надали необхідну медичну допомогу та доправили в лікарню.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", – пояснили у ОТУ Північ.

На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

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Теги: військовий, ООС, міна
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