На Донбасі український військовий підірвався на протипіхотній міні





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Наразі українському захиснику надали необхідну медичну допомогу та доправили в лікарню.



"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", – пояснили у ОТУ Північ.



На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі неподалік населеного пункту Луганське на протипіхотній осколковій міні підірвався український військовий.Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" Наразі українському захиснику надали необхідну медичну допомогу та доправили в лікарню."В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", – пояснили у ОТУ Північ.На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

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