У Маріуполі 25-річний лікар відкрив безкоштовну школу діабету, бо і сам хворіє все життя

Олексій Поляков все життя хворіє на діабет. Четверта міська лікарня – його другий дім.



Ще малим він запевняв медиків, що повернеться сюди вже не як пацієнт, а як лікар. Про це йдеться в сюжеті



Закінчив медуніверситет у Запоріжжі, а в інтернатуру пішов до рідного ендокринологічного відділення, де працює вже 3 роки.



Молодий лікар відстежує нові технології та хотів би замінювати ними застарілі методи лікування. Для початку випробовує на собі.



Олексій на волонтерських засадах відкрив безкоштовну школу діабету. Одна з постійних учениць – Валентина. Діабетом хворіє 5 років. Поради молодого лікаря для неї дуже корисні.



Окрім роботи в стаціонарі, Олексій Поляков приймає ще в центрі первинної допомоги, а також практикує в мануальній терапії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маріуполецьвсе життя хворіє на діабет. Четверта міська лікарня – його другий дім.Ще малим він запевняв медиків, що повернеться сюди вже не як пацієнт, а як лікар. Про це йдеться в сюжеті Фактів Закінчив медуніверситет у Запоріжжі, а в інтернатуру пішов до рідного ендокринологічного відділення, де працює вже 3 роки.Молодий лікар відстежує нові технології та хотів би замінювати ними застарілі методи лікування. Для початку випробовує на собі.Олексій на волонтерських засадах відкрив безкоштовну школу діабету. Одна з постійних учениць – Валентина. Діабетом хворіє 5 років. Поради молодого лікаря для неї дуже корисні.Окрім роботи в стаціонарі, Олексій Поляков приймає ще в центрі первинної допомоги, а також практикує в мануальній терапії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію