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У Маріуполі 25-річний лікар відкрив безкоштовну школу діабету, бо і сам хворіє все життя

У Маріуполі 25-річний лікар відкрив безкоштовну школу діабету, бо і сам хворіє все життя
Маріуполець Олексій Поляков все життя хворіє на діабет. Четверта міська лікарня – його другий дім.

Ще малим він запевняв медиків, що повернеться сюди вже не як пацієнт, а як лікар. Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Закінчив медуніверситет у Запоріжжі, а в інтернатуру пішов до рідного ендокринологічного відділення, де працює вже 3 роки.

Молодий лікар відстежує нові технології та хотів би замінювати ними застарілі методи лікування. Для початку випробовує на собі.

Олексій на волонтерських засадах відкрив безкоштовну школу діабету. Одна з постійних учениць – Валентина. Діабетом хворіє 5 років. Поради молодого лікаря для неї дуже корисні.

Окрім роботи в стаціонарі, Олексій Поляков приймає ще в центрі первинної допомоги, а також практикує в мануальній терапії.

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Теги: діабет, лікар, школа, Маріуполь
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