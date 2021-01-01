На Луганщині розпочали вакцинувати військових проти Covid-19

Іван Стаценко. Він безпосередньо надає допомогу військовим хворим на Covid-19.



Про це інформує



За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю Андрія Телефанка, спочатку щеплення зроблять військовим медикам, а потім поступово усім представникам силових відомств.



Наразі 6,8 тис. доз вакцини Covishield з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації українських захисників.



Усі, хто робить щеплення від Covid-19, проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу і визначають, чи є протипоказання.



Зокрема, абсолютними протипоказаннями є підвищена температура, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.



25 лютого в зоні ООС розпочалась вакцинація проти Covid-19. Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7 200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.



Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луганській області розпочалася вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Першим щеплення отримав капітан медичної служби військової частини А0206. Він безпосередньо надає допомогу військовим хворим на Covid-19.Про це інформує Луганська ОДА За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю, спочатку щеплення зроблять військовим медикам, а потім поступово усім представникам силових відомств.Наразі 6,8 тис. доз вакцини Covishield з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації українських захисників.Усі, хто робить щеплення від Covid-19, проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу і визначають, чи є протипоказання.Зокрема, абсолютними протипоказаннями є підвищена температура, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.25 лютого в зоні ООС розпочалась вакцинація проти Covid-19. Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7 200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

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