Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг. ВІДЕО





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Це сталося після того, як у листопаді 2020 року на шельфі утворилася велика тріщина, яка продовжувала зростати доти, доки 26 лютого вранці від льодовика не ​​відколовся цей айсберг.



«Наші команди Антарктичної служби Великої Британії вже багато років готувалися до відколу айсберга від шельфового льодовика Бранта. Ми щодня стежимо за станом льодовика », - заявила керівник Антарктичної служби Великої Британії Джейн Френсіс, зазначивши, що айсберг може або віддалитися від континенту, або сісти на мілину поруч з льодовиком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гігантський айсберг розміром 1270 квадратних кілометрів відокремився від шельфового льодовика Бранта в Антарктиді.Про це повідомляє Укрінформ Це сталося після того, як у листопаді 2020 року на шельфі утворилася велика тріщина, яка продовжувала зростати доти, доки 26 лютого вранці від льодовика не ​​відколовся цей айсберг.«Наші команди Антарктичної служби Великої Британії вже багато років готувалися до відколу айсберга від шельфового льодовика Бранта. Ми щодня стежимо за станом льодовика », - заявила керівник Антарктичної служби Великої Британії, зазначивши, що айсберг може або віддалитися від континенту, або сісти на мілину поруч з льодовиком.

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