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Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг. ВІДЕО

Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг. ВІДЕО
Гігантський айсберг розміром 1270 квадратних кілометрів відокремився від шельфового льодовика Бранта в Антарктиді.

Про це повідомляє Укрінформ.

Це сталося після того, як у листопаді 2020 року на шельфі утворилася велика тріщина, яка продовжувала зростати доти, доки 26 лютого вранці від льодовика не ​​відколовся цей айсберг.

«Наші команди Антарктичної служби Великої Британії вже багато років готувалися до відколу айсберга від шельфового льодовика Бранта. Ми щодня стежимо за станом льодовика », - заявила керівник Антарктичної служби Великої Британії Джейн Френсіс, зазначивши, що айсберг може або віддалитися від континенту, або сісти на мілину поруч з льодовиком.


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Теги: Антарктида, айсберг
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