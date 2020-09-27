В Індії бойовий півень вбив свого господаря





Як передає



Господар птиці був пронизаний 7-сантиметровим лезом в пах, коли тварина намагалася від нього втекти. Чоловік помер дорогою в лікарню від втрати крові.



Птаха перевезли на ферму.



Наразі поліція розшукує ще 15 осіб, причетних до незаконного півнячого бою, який проводили в селі Лотунур у штаті Телангана раніше на цьому тижні. Причетні звинувачуються в ненавмисному вбивстві, незаконних ставках і проведенні півнячих боїв.



Це не перший раз, коли господаря вбиває бойовий півень. Минулого року чоловік в Андхра-Прадеші помер після поранення в шию лезом, яким був озброєний його птах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На півдні Індії півень з прив'язаним до лапи лезом під час незаконного півнячого бою убив свого господаря.Як передає Укрінформ , про це повідомляє ВВС Господар птиці був пронизаний 7-сантиметровим лезом в пах, коли тварина намагалася від нього втекти. Чоловік помер дорогою в лікарню від втрати крові.Птаха перевезли на ферму.Наразі поліція розшукує ще 15 осіб, причетних до незаконного півнячого бою, який проводили в селі Лотунур у штаті Телангана раніше на цьому тижні. Причетні звинувачуються в ненавмисному вбивстві, незаконних ставках і проведенні півнячих боїв.Це не перший раз, коли господаря вбиває бойовий півень. Минулого року чоловік в Андхра-Прадеші помер після поранення в шию лезом, яким був озброєний його птах.

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