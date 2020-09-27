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В Індії бойовий півень вбив свого господаря

В Індії бойовий півень вбив свого господаря
На півдні Індії півень з прив'язаним до лапи лезом під час незаконного півнячого бою убив свого господаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Господар птиці був пронизаний 7-сантиметровим лезом в пах, коли тварина намагалася від нього втекти. Чоловік помер дорогою в лікарню від втрати крові.

Птаха перевезли на ферму.

Наразі поліція розшукує ще 15 осіб, причетних до незаконного півнячого бою, який проводили в селі Лотунур у штаті Телангана раніше на цьому тижні. Причетні звинувачуються в ненавмисному вбивстві, незаконних ставках і проведенні півнячих боїв.

Це не перший раз, коли господаря вбиває бойовий півень. Минулого року чоловік в Андхра-Прадеші помер після поранення в шию лезом, яким був озброєний його птах.

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Теги: півень, бої, лезо
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