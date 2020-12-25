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У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»

У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»
Банер із зображенням анексованого Російською Федерацією півострова Крим та написом "Крадене" розмістили навпроти Генерального консульства РФ у Харкові.

Про це повідомляє Суспільне.Харків.

Зображення розміщене на розі вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної.

Праворуч на банері — емблема контррозвідки Служби безпеки України.

У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»
У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»

Влітку 2020 року на будинку біля російського консульства у Харкові з'явився мурал із символікою контррозвідки. На ньому зображено козака, який перемагає змія та напис "Пам'ятаємо — перемагаємо".

До Дня кримського спротиву російській окупації біля посольства РФ у Києві СБУ розмістила банери з написом "Крим — це Україна". Рекламні щити з аналогічним змістом днями з'явилися на центральній вулиці Харкова — Сумській.

У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»

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Теги: Генконсульство РФ, банер, Крим
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