У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»
Сьогодні, 07:19
Банер із зображенням анексованого Російською Федерацією півострова Крим та написом "Крадене" розмістили навпроти Генерального консульства РФ у Харкові.
Про це повідомляє Суспільне.Харків.
Зображення розміщене на розі вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної.
Праворуч на банері — емблема контррозвідки Служби безпеки України.
Влітку 2020 року на будинку біля російського консульства у Харкові з'явився мурал із символікою контррозвідки. На ньому зображено козака, який перемагає змія та напис "Пам'ятаємо — перемагаємо".
До Дня кримського спротиву російській окупації біля посольства РФ у Києві СБУ розмістила банери з написом "Крим — це Україна". Рекламні щити з аналогічним змістом днями з'явилися на центральній вулиці Харкова — Сумській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Суспільне.Харків.
Зображення розміщене на розі вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної.
Праворуч на банері — емблема контррозвідки Служби безпеки України.
Влітку 2020 року на будинку біля російського консульства у Харкові з'явився мурал із символікою контррозвідки. На ньому зображено козака, який перемагає змія та напис "Пам'ятаємо — перемагаємо".
До Дня кримського спротиву російській окупації біля посольства РФ у Києві СБУ розмістила банери з написом "Крим — це Україна". Рекламні щити з аналогічним змістом днями з'явилися на центральній вулиці Харкова — Сумській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»
Сьогодні, 07:19
В Індії бойовий півень вбив свого господаря
Сьогодні, 05:37
Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг. ВІДЕО
Сьогодні, 04:14