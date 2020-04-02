На луцьких ринках зросте вартість оренди торгової площі

Луцька міська рада має намір встановити вартість оренди торгової площі на ринках міста Луцька для комунального підприємства «Луцькі ринки» в розмірі 119 гривень за 1 квадратний метр торгової площі в місяць.Відповідний проєкт рішення розглянути на засіданні виконавчого комітету.Зауважимо, що з жовтня 2018 року вартість оренди на торгової площі на ринках міста становила 97,30 грн за метр квадратний в місяць.Утім, виконком отримав звернення комунального підприємства «Луцькі ринки» та рекомендації комісії з питань ціноутворення та тарифної політики щодо збільшення вартості.Аргументують це, зокрема, тим, що раніше підприємство мало у постійному користуванні земельні ділянки на вулиці Карпенка-Карого, 1 – ринок «Завокзальний» та на вулиці Глушець, 1 – ринок «Центральний» для здійснення господарської діяльності з надання в оренду торгової площі. Утім, згідно з рішенням міської ради від 29 січня 2020 року припинене право користування ділянкою на вулиці Глушець, 1. Внаслідок чого, КП «Луцькі ринки» втратило понад 60% від загальних доходів та отримало збитків від господарської діяльності у 2020 році в сумі 172,2 тис. грн.У зв'язку зі змінами у фінансово-господарській діяльності комунальним підприємством «Луцькі ринки» переглянуто розрахунок вартості послуг з надання в оренду 1м2 торгової площі.«Витрати з оплати праці розраховано із затверджених на підприємстві штатного розпису та положення про встановлення доплат та надбавок. У зв’язку із зменшенням обсягу виконуваних робіт та для ефективного забезпечення господарської діяльності, скорочено штат працівників підприємства з 19 до 8 штатних одиниць. Середня заробітна плата одного штатного працівника на підприємстві складає 11 225 грн.Виробничі витрати передбачають витрати на заробітну плату контролерів із врахуванням внесків на соціальні заходи, прибирання території, вивіз сміття, охорону території, ремонт покрівлі торгових рядів, покращення охорони території ринку шляхом впровадження відео нагляду, тощо.Податок на землю враховано відповідно до оцінки вартості земельних ділянок, здійсненої Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, сума якого за рік становитиме – 39 072,96 грн.Адміністративні витрати передбачають витрати на заробітну плату із урахуванням внесків на соціальні заходи, програмне забезпечення для здійснення господарської діяльності та здачі звітності, послуги банку, витрати на оренду офісу, комунальні послуги, канцтовари, тощо.Відповідно до розрахованих таким чином планових витрат вартість послуги з надання в оренду 1 м2 торгової площі становить 119 грн на місяць (з ПДВ)», - йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення.Остаточне рішення прийматимуть на засіданні виконавчого комітету.