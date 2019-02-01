На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації
Сьогодні, 11:19
У Нововолинську люди вкотре отруїлися чадним газом.
Повідомлення про отруєння надійшло вночі 28 лютого о 00.40 год. до аварійної служби, повідомляє Нововолинськ.com.ua.
Інформують, що подія трапилася у багатоповерховому будинку на вулиці Пирогова. Постраждало четверо осіб, троє з них діти.
Станом на ранок 28 лютого двох потерпілих 1989 та 2011 р.н. госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні. Іще двоє 2019 та 2009 р.н. – вдома у задовільному стані.
Ймовірна причина отруєння – одночасне включення газових приладів.
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Повідомлення про отруєння надійшло вночі 28 лютого о 00.40 год. до аварійної служби, повідомляє Нововолинськ.com.ua.
Інформують, що подія трапилася у багатоповерховому будинку на вулиці Пирогова. Постраждало четверо осіб, троє з них діти.
Станом на ранок 28 лютого двох потерпілих 1989 та 2011 р.н. госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні. Іще двоє 2019 та 2009 р.н. – вдома у задовільному стані.
Ймовірна причина отруєння – одночасне включення газових приладів.
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