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На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації

На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації
У Нововолинську люди вкотре отруїлися чадним газом.

Повідомлення про отруєння надійшло вночі 28 лютого о 00.40 год. до аварійної служби, повідомляє Нововолинськ.com.ua.

Інформують, що подія трапилася у багатоповерховому будинку на вулиці Пирогова. Постраждало четверо осіб, троє з них діти.

Станом на ранок 28 лютого двох потерпілих 1989 та 2011 р.н. госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні. Іще двоє 2019 та 2009 р.н. – вдома у задовільному стані.

Ймовірна причина отруєння – одночасне включення газових приладів.

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Теги: Нововолинськ, отруєння, газ
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