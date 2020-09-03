вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни

Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни
Протягом 1-3 березня на рiчках басейну Прип’ятi очiкують продовження пiдйому рiвнiв води на 0.1-0.5 м над рiвнями 28 лютого на 08 годину.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують також, що можливий вихiд води на заплаву в районi поста міста Дубровиця Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.

Окрім того, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок (подвiр’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах (c. Річиця, с. Піски-Річицькі, с. Мельники-Річицькі, с. Почапи, с. Заприп'ять) Ратнiвського району Волинської областi
(рiвень небезпеки жовтий).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Прип’ять, затоплення, Волинь, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни
Сьогодні, 12:14
На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації
Сьогодні, 11:19
94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:22
На луцьких ринках зросте вартість оренди торгової площі
Сьогодні, 10:03
В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
28 січень, 07:35
У волинських водоймах піднявся рівень води У волинських водоймах піднявся рівень води
03 вересень, 2020, 01:15
За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства
26 серпень, 2020, 14:02
На Волині заборонять ловити раків На Волині заборонять ловити раків
16 серпень, 2020, 20:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни
Сьогодні, 12:14
 0
На Волині четверо людей отруїлися чадним газом, двоє – в реанімації
Сьогодні, 11:19
 0
94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:22
 0
На луцьких ринках зросте вартість оренди торгової площі
Сьогодні, 10:03
 0
В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8