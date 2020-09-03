Повідомили, які населені пункти на Волині може затопити у перші дні весни

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Протягом 1-3 березня на рiчках басейну Прип’ятi очiкують продовження пiдйому рiвнiв води на 0.1-0.5 м над рiвнями 28 лютого на 08 годину.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують також, що можливий вихiд води на заплаву в районi поста міста Дубровиця Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.
Окрім того, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок (подвiр’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах (c. Річиця, с. Піски-Річицькі, с. Мельники-Річицькі, с. Почапи, с. Заприп'ять) Ратнiвського району Волинської областi
(рiвень небезпеки жовтий).
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують також, що можливий вихiд води на заплаву в районi поста міста Дубровиця Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.
Окрім того, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок (подвiр’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах (c. Річиця, с. Піски-Річицькі, с. Мельники-Річицькі, с. Почапи, с. Заприп'ять) Ратнiвського району Волинської областi
(рiвень небезпеки жовтий).
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