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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Медикам доводиться викидати частину доз вакцини від COVID-19

Медикам доводиться викидати частину доз вакцини від COVID-19
Лікарка-інфекціоністка з Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла, що медикам доводиться утилізувати невикористані дози вакцини проти коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють пояснити, як уникнути такого сценарію.

Про це лікарка розповіла телеканалу «Дом», передає «Громадське».

За її словами, через особливі правила пакування препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня. У кожній ампулі по 10 доз.

«Розкривається ампула та проколюється голкою. З цього моменту зберігання флакона повинно бути не більш як 6 годин. У перший день у нас вакцинували 54 людини, 6 доз утилізували», — сказала Кобевко.

Водночас очільник Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій каже, що МОЗ не забороняє використовувати залишки вакцини для щеплення людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. У регіони обіцяють направити лист рекомендації, щоб не було непорозуміння, що ж робити з залишками.

«Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є декілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність, хто може отримати вакцину: спочатку це будуть старші за 80 років. Якщо таких пацієнтів декілька — першим буде той, має супутні хвороби», — зазначив Лапій.

Зазначимо, що утилізують невикористані дози не лише в Україні. На початку січня 2021 року у штаті Нью-Йорк довелося викинути сотні доз вакцини через труднощі пошуку пацієнтів, які відповідали б певному етапу вакцинації. Медиків могли б покарати за те, що вони вакцинували не ту людину.

У штаті Північна Кароліна також викинули понад тисячу доз вакцини через те, що не могли швидко знайти охочих зробити щеплення. А у штаті Техас утилізували приблизно 2 тисячі доз — частину з них через проблеми з холодильниками, де зберігали препарат.

Скільки взагалі може зберігатися вакцина?

В Україні наразі роблять щеплення вакциною CoviShield — це препарат, розроблений Oxford/AstraZeneca, який виробляється на потужностях в Індії. Вакцину схвалили для екстреного використання. Фактично, CoviShield — це та сама «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India.

Цю вакцину можна зберігати за температури від +2 до +8°С упродовж шести місяців. Цей препарат дійсно рекомендують викидати, якщо протягом шести годин після відкриття її не використають, ідеться у повідомленні ВООЗ.

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Теги: вакцина, коронавірус, утилізація
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