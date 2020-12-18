У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку





Про це повідомляє видання



Інформують, що загорілося господарське приміщення. Про загоряння повідомили перехожі.



Рятувальники після прибуття на місце події вивели з приміщення жінку. На місці також працювали медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28-го лютого у Володимирі-Волинському на вулиці Цинкаловського, 6 трапилася пожежа.Про це повідомляє видання "БУГ" Інформують, що загорілося господарське приміщення. Про загоряння повідомили перехожі.Рятувальники після прибуття на місце події вивели з приміщення жінку. На місці також працювали медики.

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