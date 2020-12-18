У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку
Сьогодні, 15:42
Сьогодні, 28-го лютого у Володимирі-Волинському на вулиці Цинкаловського, 6 трапилася пожежа.
Про це повідомляє видання "БУГ".
Інформують, що загорілося господарське приміщення. Про загоряння повідомили перехожі.
Рятувальники після прибуття на місце події вивели з приміщення жінку. На місці також працювали медики.
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Про це повідомляє видання "БУГ".
Інформують, що загорілося господарське приміщення. Про загоряння повідомили перехожі.
Рятувальники після прибуття на місце події вивели з приміщення жінку. На місці також працювали медики.
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