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У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку

У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку
Сьогодні, 28-го лютого у Володимирі-Волинському на вулиці Цинкаловського, 6 трапилася пожежа.

Про це повідомляє видання "БУГ".

Інформують, що загорілося господарське приміщення. Про загоряння повідомили перехожі.

Рятувальники після прибуття на місце події вивели з приміщення жінку. На місці також працювали медики.

У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку
У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку
У місті на Волині горів будинок, з пожежі врятували жінку

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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