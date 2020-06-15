Від завтра, 1 березня, для українців діятимуть ще два безвізи

Із завтрашнього дня для громадян України починають діяти два безвізові режими ще з двома країнами, а також для подорожей літаком відкривається Грузія.Про це у Twitter 28 лютого нагадав міністр закордонних справ України«Ми розширюємо свободу подорожей для українців, незважаючи на всі обставини. 1 березня стартують два безвізи: Гренада і заморські території Нідерландів Аруба і Кюрасао, карибські острова Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, плюс відкривається Грузія», - написав міністр.Це означає, що з березня українцям не знадобиться оформляти візу для в'їзду, перебування або транзиту через Гренаду, такі ж умови почнуть діяти для гренадців. Є тільки обмеження в термінах: 180-денний період туристам не можна затримуватися на території чужої країни довше, ніж на 90 днів. Це стосується як однієї, так і декількох поїздок.Для заморських територій Нідерландів діють такі ж вимоги, як і для в'їзду в Нідерланди - тільки для окремих категорій, з тестом на коронавірус і самоізоляції.Нагадаємо, Грузія з 1 березня відкриває повітряний кордон для туристів з Вірменії, Азербайджану, Росії, України, Казахстану, Білорусі. Прилетіти можна буде на літаку і при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.