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Якою буде погода на Волині у перший день весни

Якою буде погода на Волині у перший день весни
Завтра, 1 березня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень буде без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.

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Теги: погода, 1 березня, синоптики, весна
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