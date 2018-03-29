Якою буде погода на Волині у перший день весни
Сьогодні, 20:00
Завтра, 1 березня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень буде без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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