Якою буде погода на Волині у перший день весни





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Інформують, що місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 1 березня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень буде без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.

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