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З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 11%

З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 11%
З 1 березня відбудеться підвищення пенсій на 11%.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів, повідомляють на сайті уряду.

За його словами, така індексація — це обов’язок уряду перед українськими пенсіонерами.

«Ми розуміємо, що в час коронакризи особливо важливо підтримати найбільш вразливі верстви населення. Саме тому уряд знайшов відповідні механізми та кошти, аби провести підвищення пенсій вже з 1 березня», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, як зауважив прем’єр-міністр, уряд подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує закріпити щорічну дату індексації 1 березня.

«Ми хочемо, аби пенсії нарешті індексувалися автоматично. Так само як ми зараз реалізовуємо ініціативу, за якою пенсії будуть призначатися автоматично, без додаткових звернень. Також у запропонованому нами законопроекті ми пропонуємо, аби індексація пенсій з 1 березня здійснювалася всім без винятку категоріям пенсіонерів, включаючи і науковців, і військовослужбовців», — відзначив очільник уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що минулого року Уряд вперше встановив щомісячні доплати до пенсії у розмірі 500 гривень для людей віком від 80 років. А також наголосив, що вже цього року додаткові доплати отримають і люди старше 75 років.

«Всі ці кроки є частиною стратегії Президента України щодо боротьби з бідністю та підвищення соціальних стандартів у країні. І це також виконання пріоритетного завдання, яке стоїть перед нашим Урядом щодо забезпечення гідного рівня виплат і для пенсіонерів, і для медиків, і для вчителів», — зазначив прем’єр-міністр.

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Теги: пенсії, уряд, підвищення
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