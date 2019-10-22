У США хірург з'явивися на суд у Zoom під час операції





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Хірург Скотт Грін з’явився на суд у Верховному суді Сакраменто, який відбувся онлайн у програмі для відеодзвінків Zoom через пандемію коронавірусу.



На суд доктор одягнув хірургічний халат, а пацієнт проходив процедуру поза полем зору. На задньому плані можна було почути гудки медичного обладнання.



Секретар залу суду нагадала Гріну, що слухання транслюються у прямому ефірі, тому що згідно із законодавством США судові процеси повинні бути відкритими для публіки. Своєю чергою доктор відповів, що розуміє це. Однак він продовжив працювати з пацієнтом.



Коли суддя Гері Лінк з’явився та побачив доктора на екрані, то не наважився продовжити судовий розгляд, побоюючись за здоров’я пацієнта.



Суддя сказав, що не вважає за доцільне проводити судовий розгляд у таких обставинах. Він сказав Гріну, що волів би призначити нову дату слухання справи, коли лікар не буде працювати з пацієнтами. Після цього Грін вибачився.



Медична рада Каліфорнії заявила, що розгляне цей інцидент та очікує, що лікарі слідуватимуть за стандартами догляду при лікуванні своїх пацієнтів. Сам Грін ситуацію не коментує.

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