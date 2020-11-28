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Біля кафе у Дніпрі сталася стрілянина

Біля кафе у Дніпрі сталася стрілянина
Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через стрілянину в кафе, до відділку доправили 15 осіб.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Фейсбуці.

"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час стрілянини ніхто не постраждав. Для з’ясування всіх обставин події до відділення поліції доставили 15 осіб.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство.


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Теги: Дніпро, стрілянина, кафе, поліція
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