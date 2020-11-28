Біля кафе у Дніпрі сталася стрілянина
Сьогодні, 21:47
Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через стрілянину в кафе, до відділку доправили 15 осіб.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Фейсбуці.
"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час стрілянини ніхто не постраждав. Для з’ясування всіх обставин події до відділення поліції доставили 15 осіб.
За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Фейсбуці.
"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час стрілянини ніхто не постраждав. Для з’ясування всіх обставин події до відділення поліції доставили 15 осіб.
За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО
Сьогодні, 22:36
Біля кафе у Дніпрі сталася стрілянина
Сьогодні, 21:47
Чекають, щоб хтось вислухав: на Волині працює волонтерський проєкт підтримки самотніх людей
Сьогодні, 21:15
Медикам доводиться викидати частину доз вакцини від COVID-19
Сьогодні, 20:40
Якою буде погода на Волині у перший день весни
Сьогодні, 20:00