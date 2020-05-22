На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО

Сергій Мокренко із Шацька. Воїн поліг під час масованого мінометного обстрілу українських позицій на Світлодарській дузі (Донецька область), місяць не доживши до свого 24-річчя.



Про це інформують



В цей сумний день до могили героя на шацькому кладовищі прийшли його рідні, друзі, побратими, ветерани АТО/ООС Шацької громади, представники влади, працівники Шацького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.





Протоієрей Роман Скірак, настоятель парафії святого архістратига Михаїла ПЦУ смт Шацьк, військовий капелан відправив за загиблим панахиду, закликавши присутніх молитися за небесного воїна і ніколи не забувати про його подвиг в ім’я України.





«Пригадую день 28 лютого 2017 року, коли під час засідання сесії нам принесли цю страшну звістку. Жителі Шацька на колінах зустрічали труну з тілом героя. В день похорону попрощатися з Сергієм і віддати йому останню шану прийшла величезна кількість людей. Лише тоді багато хто зрозумів, що війна – недалеко, вона поруч, вона сіє смерть і забирає найкращих синів і доньок України. Вічна пам'ять героєві і співчуття рідним», – зазначив після панахиди Шацький селищний голова Сергій Карпук.





Присутні поклали до могили захисника України квіти, вшанували його пам'ять хвилиною мовчання, окремі – виголосили патріотичні промови та поділилися спогадами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 лютого минає чотири роки, як на війні на Сході, захищаючи Україну від ворога, загинувіз Шацька. Воїн поліг під час масованого мінометного обстрілу українських позицій на Світлодарській дузі (Донецька область), місяць не доживши до свого 24-річчя.Про це інформують на сайті Шацької громади.В цей сумний день до могили героя на шацькому кладовищі прийшли його рідні, друзі, побратими, ветерани АТО/ООС Шацької громади, представники влади, працівники Шацького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Протоієрей, настоятель парафії святого архістратига Михаїла ПЦУ смт Шацьк, військовий капелан відправив за загиблим панахиду, закликавши присутніх молитися за небесного воїна і ніколи не забувати про його подвиг в ім’я України.«Пригадую день 28 лютого 2017 року, коли під час засідання сесії нам принесли цю страшну звістку. Жителі Шацька на колінах зустрічали труну з тілом героя. В день похорону попрощатися з Сергієм і віддати йому останню шану прийшла величезна кількість людей. Лише тоді багато хто зрозумів, що війна – недалеко, вона поруч, вона сіє смерть і забирає найкращих синів і доньок України. Вічна пам'ять героєві і співчуття рідним», – зазначив після панахиди Шацький селищний головаПрисутні поклали до могили захисника України квіти, вшанували його пам'ять хвилиною мовчання, окремі – виголосили патріотичні промови та поділилися спогадами.

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