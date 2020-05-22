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На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО

На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО
28 лютого минає чотири роки, як на війні на Сході, захищаючи Україну від ворога, загинув Сергій Мокренко із Шацька. Воїн поліг під час масованого мінометного обстрілу українських позицій на Світлодарській дузі (Донецька область), місяць не доживши до свого 24-річчя.

Про це інформують на сайті Шацької громади.

В цей сумний день до могили героя на шацькому кладовищі прийшли його рідні, друзі, побратими, ветерани АТО/ООС Шацької громади, представники влади, працівники Шацького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО

Протоієрей Роман Скірак, настоятель парафії святого архістратига Михаїла ПЦУ смт Шацьк, військовий капелан відправив за загиблим панахиду, закликавши присутніх молитися за небесного воїна і ніколи не забувати про його подвиг в ім’я України.

На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО

«Пригадую день 28 лютого 2017 року, коли під час засідання сесії нам принесли цю страшну звістку. Жителі Шацька на колінах зустрічали труну з тілом героя. В день похорону попрощатися з Сергієм і віддати йому останню шану прийшла величезна кількість людей. Лише тоді багато хто зрозумів, що війна – недалеко, вона поруч, вона сіє смерть і забирає найкращих синів і доньок України. Вічна пам'ять героєві і співчуття рідним», – зазначив після панахиди Шацький селищний голова Сергій Карпук.

На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО
На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО

Присутні поклали до могили захисника України квіти, вшанували його пам'ять хвилиною мовчання, окремі – виголосили патріотичні промови та поділилися спогадами.

На Волині відзначили річницю загибелі захисника України. ФОТО

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Теги: Сергій Мокренко, вшанування, річниця
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