вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка

У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка
У Луцьку відбувся уже традиційний турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Участь у ньому взяли команди “Абориген” та “Ветеран-Лучеськ” з Луцька, “Володимир” з Володимира-Волинського, “Колос” з Ківерців та “Волноваха” з однойменного міста. Спортивні змагання відбувались у спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

На урочисте відкриття змагань завітав секретар міської ради Юрій Безпятко. Він привітав учасників турніру та побажав перемоги сильнішому.

У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка
У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: турнір, футзал, Микола Романюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 03:21
Поблизу Луцька майстриня створює композиції з моху. ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
У США хірург з'явивися на суд у Zoom під час операції
Сьогодні, 01:34
В центрі Рівного п'яному пішоходу зламали ніс
Сьогодні, 00:23
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
07 лютий, 2018, 13:56
У Луцьку проходить благодійний турнір з художньої гімнастики У Луцьку проходить благодійний турнір з художньої гімнастики
07 лютий, 23:29
Волинські юні футзалісти достроково вибороли золоті медалі в Черкасах Волинські юні футзалісти достроково вибороли золоті медалі в Черкасах
14 липень, 2020, 03:38
Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка Лучан запрошують на турнір з футзалу пам'яті Миколи Романюка
21 лютий, 2019, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 03:21
 0
Поблизу Луцька майстриня створює композиції з моху. ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
 0
У США хірург з'явивися на суд у Zoom під час операції
Сьогодні, 01:34
 0
В центрі Рівного п'яному пішоходу зламали ніс
Сьогодні, 00:23
 0
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8