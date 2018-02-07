У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка





Про це інформують на сайті



Участь у ньому взяли команди “Абориген” та “Ветеран-Лучеськ” з Луцька, “Володимир” з Володимира-Волинського, “Колос” з Ківерців та “Волноваха” з однойменного міста. Спортивні змагання відбувались у спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки.



На урочисте відкриття змагань завітав секретар міської ради Юрій Безпятко. Він привітав учасників турніру та побажав перемоги сильнішому.





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