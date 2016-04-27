Декілька днів чатував під будинком: у Луцьку злодій виніс з квартири «ювелірку» та ключі від Audi





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть



У березні 2019 року злочинець, підібравши ключ, проник у квартиру, звідки викрав золоті вироби на 21 тисячу 852 гривні. Також він вкрав ключ до автомобіля Audi A6.



У суді чоловік переконував, що у день злочину перебував під цілодобовим домашнім арештом та був постійно під наглядом працівників поліції. А ключ від Audi, який в нього вилучили, від його автівки.



Потерпіла розповіла, що у лютому 2019 року обвинувачений 6-7 разів приходив до її квартири в різні дні та години і стукав у вхідні двері, кожного разу запитуючи осіб, які не проживають там. Зі слів жінки, вона особисто бачила обвинуваченого у вічко дверей. З ним також був друг, який постійно чекав його під під`їздом будинку.



Повертаючись додому з супермаркету чи роботи, жінка неодноразово бачила обвинуваченого разом із іншою особою біля її будинку. Зі слів лучанки, чоловіки спостерігали, коли вона повертається додому. Окрім потерпілої, обвинуваченого бачив її чоловік.



Напередодні крадіжки жінка, повернувшись із садочка з сином, побачила, що двері квартири відчинені. А наступного дня близько 22 години, приїхавши додому з відрядження, лучанка виявила відсутність прикрас та запасного ключа від автомобіля Audi А6. У шафі в спальні також були перекладені речі та документи, хоча двері квартири були замкнені.



Свідок у справі розповів суду, що обвинувачений його знайомий. Та додав: коли поліцейські зупинили його авто та провели обшук, на який він дав згоду, в обвинуваченого у рюкзаку знайшли зв`язки ключів та відмички.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив зловмиснику покарання у виді 3,5 року позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили лучанина, який обікрав декілька квартир, винісши звідти золота майже на 22 тисячі гривень. Крадій проведе за ґратами 3,5 року.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини У березні 2019 року злочинець, підібравши ключ, проник у квартиру, звідки викрав золоті вироби на 21 тисячу 852 гривні. Також він вкрав ключ до автомобіля Audi A6.У суді чоловік переконував, що у день злочину перебував під цілодобовим домашнім арештом та був постійно під наглядом працівників поліції. А ключ від Audi, який в нього вилучили, від його автівки.Потерпіла розповіла, що у лютому 2019 року обвинувачений 6-7 разів приходив до її квартири в різні дні та години і стукав у вхідні двері, кожного разу запитуючи осіб, які не проживають там. Зі слів жінки, вона особисто бачила обвинуваченого у вічко дверей. З ним також був друг, який постійно чекав його під під`їздом будинку.Повертаючись додому з супермаркету чи роботи, жінка неодноразово бачила обвинуваченого разом із іншою особою біля її будинку. Зі слів лучанки, чоловіки спостерігали, коли вона повертається додому. Окрім потерпілої, обвинуваченого бачив її чоловік.Напередодні крадіжки жінка, повернувшись із садочка з сином, побачила, що двері квартири відчинені. А наступного дня близько 22 години, приїхавши додому з відрядження, лучанка виявила відсутність прикрас та запасного ключа від автомобіля Audi А6. У шафі в спальні також були перекладені речі та документи, хоча двері квартири були замкнені.Свідок у справі розповів суду, що обвинувачений його знайомий. Та додав: коли поліцейські зупинили його авто та провели обшук, на який він дав згоду, в обвинуваченого у рюкзаку знайшли зв`язки ключів та відмички.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив зловмиснику покарання у виді 3,5 року позбавлення волі.

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