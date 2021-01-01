У волинському місті створять центр територіальної оборони





Про це стало відомо під час сесії Володимир-Волинської районної ради, повідомляє



Спочатку було звернення від керівництва Волинської бригади територіальної оборони про необхідність створення такої структури у Володимирі-Волинському. Вона продиктована ситуацією, яка є в країні, коли в будь-який момент може виникнути потреба мобілізувати додаткові сили на боротьбу з ворогом.



Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Володимир-Волинської райради Андрія Оніщука, депутати ухвалили рішення створити комунальне підприємство «Володимир-Волинський районний центр підготовки територіальної оборони» Володимир-Волинської районної ради.



Виконувачем обов’язки директора призначили Олега Бойка, якому доручили підготувати статут та інші необхідні документи для реєстрації цього центру.



Він, як підкреслив Андрій Оніщук, має стати базовим на теренах нашої області й закликав усіх свідомих, патріотично налаштованих чоловіків долучатися до розбудови цієї важливої цивільної структури.



Доповідач висловив сподівання, що всі територіальні громади району виявлять активність, аби новостворений центр міг повноцінно функціонувати.



Роксолана Вишневич

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському створять центр територіальної оборони.Про це стало відомо під час сесії Володимир-Волинської районної ради, повідомляє "Волинь нова" Спочатку було звернення від керівництва Волинської бригади територіальної оборони про необхідність створення такої структури у Володимирі-Волинському. Вона продиктована ситуацією, яка є в країні, коли в будь-який момент може виникнути потреба мобілізувати додаткові сили на боротьбу з ворогом.Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Володимир-Волинської райради, депутати ухвалили рішення створити комунальне підприємство «Володимир-Волинський районний центр підготовки територіальної оборони» Володимир-Волинської районної ради.Виконувачем обов’язки директора призначили, якому доручили підготувати статут та інші необхідні документи для реєстрації цього центру.Він, як підкреслив Андрій Оніщук, має стати базовим на теренах нашої області й закликав усіх свідомих, патріотично налаштованих чоловіків долучатися до розбудови цієї важливої цивільної структури.Доповідач висловив сподівання, що всі територіальні громади району виявлять активність, аби новостворений центр міг повноцінно функціонувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію