Залишилось двоє дітей: у Києві чоловік з ножовим пораненням помер вдома
Сьогодні, 05:20
У Києві 28 лютого чоловік прийшов додому із ножовим пораненням. Він втратив свідомість просто в коридорі.
Про інформує канал 24.
Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.
Пояснити рідним, що сталось, чоловік не встиг. Оскільки він мав ножову рану в животі, ймовірно, це було вбивство.
Відомо, що чоловіку було близько 34 років. У нього залишилось двоє маленьких дітей.
Інцидент стався на вулиці Любомира Гузара. На місце виїхала поліція, криміналісти та кінологи.
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Про інформує канал 24.
Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.
Пояснити рідним, що сталось, чоловік не встиг. Оскільки він мав ножову рану в животі, ймовірно, це було вбивство.
Відомо, що чоловіку було близько 34 років. У нього залишилось двоє маленьких дітей.
Інцидент стався на вулиці Любомира Гузара. На місце виїхала поліція, криміналісти та кінологи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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