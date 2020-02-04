Залишилось двоє дітей: у Києві чоловік з ножовим пораненням помер вдома





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Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.



Пояснити рідним, що сталось, чоловік не встиг. Оскільки він мав ножову рану в животі, ймовірно, це було вбивство.



Відомо, що чоловіку було близько 34 років. У нього залишилось двоє маленьких дітей.



Інцидент стався на вулиці Любомира Гузара. На місце виїхала поліція, криміналісти та кінологи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 28 лютого чоловік прийшов додому із ножовим пораненням. Він втратив свідомість просто в коридорі.Про інформує канал 24 Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.Пояснити рідним, що сталось, чоловік не встиг. Оскільки він мав ножову рану в животі, ймовірно, це було вбивство.Відомо, що чоловіку було близько 34 років. У нього залишилось двоє маленьких дітей.Інцидент стався на вулиці Любомира Гузара. На місце виїхала поліція, криміналісти та кінологи.

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