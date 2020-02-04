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Залишилось двоє дітей: у Києві чоловік з ножовим пораненням помер вдома

Залишилось двоє дітей: у Києві чоловік з ножовим пораненням помер вдома
У Києві 28 лютого чоловік прийшов додому із ножовим пораненням. Він втратив свідомість просто в коридорі.

Про інформує канал 24.

Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.

Пояснити рідним, що сталось, чоловік не встиг. Оскільки він мав ножову рану в животі, ймовірно, це було вбивство.

Відомо, що чоловіку було близько 34 років. У нього залишилось двоє маленьких дітей.

Інцидент стався на вулиці Любомира Гузара. На місце виїхала поліція, криміналісти та кінологи.

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Теги: поранення, ніж, смерть, поліція, Київ
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